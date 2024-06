La oposición no dio quórum y se cayó la sesión para tratar el Aporte Solidario

Los diputados de los bloques de la UCR, MID – PRO y Comunidad Organizada (CO) no dieron quórum para tratar del proyecto de ley de Aporte Solidario, que establece un incremento tributario para los sectores más acaudalados que será destinado a las familias más vulnerables de la sociedad.

Ante la ausencia de los diputados y diputadas de los bloques UCR, MID-PRO y Comunidad Organizada, no se reunió el quórum y el jefe de bloque del Frejupa pidió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, recurrir a los artículos 129 y 15 del reglamento legislativo y sesionar en minoría.

En esos artículos se prevé que se puede llevar adelante la sesión pero sólo para dar entrada a proyectos, escuchar informes, proseguir deliberaciones y sin adoptar resoluciones de ninguna especie.

El diputado provincial Daniel Lovera cuestionó la decisión de la oposición de no dar quórum, ligando esa decisión al tratamiento previsto en el orden del día del proyecto de ley denominado «Aporte Solidario» enviado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el sistema de asistencia alimentaria.

«Es un hecho sorpresivo que la oposición no haya dado quórum en el día de hoy, teniendo en cuenta que es un proyecto que se ha tratado y modificado en comisiones. Hubo tres expresiones de dictamen», indicó el diputado por el oficialismo.

MANOSEO

Por su parte, María Luz Alonso manifestó que este es un día «bastante triste» debido al «manoseo» de la oposición y de «usted como autoridad máxima de esta Legislatura, señora presidenta», dijo. Y agregó: «Es en los momentos adversos en donde se demuestra qué intereses defiende cada bancada».

DENUNCIAN LOBBY JUDICIAL

«Hay que hacerse cargo de las posturas políticas que cada uno tiene. Ellos tenían un dictamen en minoría, ¿pero dónde están defendiendo ese dictamen? No les debería dar vergüenza su posición. Nosotros venimos a dar la discusión porque es necesaria», dijo el diputado Espartaco Marín.

«Lo que sucedió fue que los tres bloques de la oposición sabían hace 3 semanas cuál era el dictamen, sabían cuál es el proyecto desde hace tres meses. Entonces me pregunto si ha sido una nota la que los hizo cambiar de opinión. Esa nota de la que hablo es la que dice que no podemos tocar los sueldos de los jueces. Tengo que interpretar que de la labor parlamentaria al recinto pasó algo. Quiero creer que no hubo lobby de cierto sector.

«Dudo que el Colegio de Magistrados, los firmantes de esa nota, tengan la representación de todos los magistrados en La Pampa. Yo no generalizo a todos los integrantes del sistema judicial, porque varios jueces cuando estuvieron aquí defendiendo sus pliegos, se manifestaron en favor de pagar el impuesto a las ganancias.

«Y también hubo otra nota, la del sector agrícola. Cuando presentamos este proyecto nos dijeron que íbamos en contra de la producción, pero este bloque fue trabajando el proyecto para que no se vea afectado ese sector, porque creemos que la salida de esta crisis es con la producción.

«Lo que hicimos fue ir a buscar a aquellas entidades que no tienen una mirada productivista como el Casino. A su vez, sacamos a las cooperativas y las mutuales. Yo soy ni quiero ser enemigo del campo en mi provincia, entonces ¿por qué importan discursos porteños a nuestra jurisdicción?

IRRESPONSABILIDAD

«Hoy se sesionó en minoría por una irresponsabilidad de la oposición. No comprenden la situación y la realidad del país y de cómo eso afecta a nuestra provincia; que tengan en claro que las familias que necesitan de asistencia alimentaria no solo están en algunas manzanas de Santa Rosa, vayan y pregúntenle a los intendentes de los pueblos si necesitan o no más asistencialismo».

Y por último, Marín dijo que en esta delicada situación nos «enorgullece» implementar una ley para «gravar a los que más tienen» y «distribuirlo en los más vulnerables».

