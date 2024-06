La hija de Natalie Weber y Mauro Zárate cayó en un chat de pedofilia

Natalie Weber llevó a «Desayuno Americano» una problemática que vivió muy de cerca. Su hija Mía, de 12 años, cayó en un chat de pedofilia, algo cada vez más habitual por el uso temprano de teléfonos celulares en pequeños.

Afortunadamente, la modelo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y pudo alertar a su hija sobre las intenciones del desconocido que la estaba contactando por WhatsApp mediante un chat grupal en el que pedían llegar a los 1000 seguidores.

“A mi hija la sumó un compañerito, pero el creador es el pedófilo. Van sumando chicos y los va poniendo de administrador y la clave es llegar a mil contactos. Una mamá muestra este video y dice ‘fíjense porque mi hija está en uno de esos chats’. Lo mira y me dice ‘yo estoy en el mismo’”, contó la modelo.

«No la reté, ahí me di cuenta que no tiene herramientas para enfrentar un montón de cosas. Me senté y hablé. Después hizo un muy buen trabajo el colegio y vino ella solita a decirme ‘mamá, no estoy preparada para tener Instagram'», contó Natalie.

«No llegué a denunciar porque cometí el error de que ella salga del chat y borrar», detalló la modelo, que expuso su caso y se sentó junto a un experto en seguridad informática y un médico sexólogo, que hablaron de los riesgos que hay en redes sociales cuando los niños ingresan desde muy pequeños y tienen al alcance su propio teléfono celular.

«Seis de cada diez niños hablan con desconocidos», remarcaron los especialistas en «Desayuno Americano», al tiempo que compartieron un video que se viralizó en los últimos días entre padres de niños de entre 10 y 14 años, que alerta sobre este tipo de maniobras siniestras para captar menores.

