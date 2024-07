Brenda Asnicar y Laura Esquivel revivieron el éxito de “Patito Feo”

Laura Esquivel y Brenda Asnicar protagonizaron la ficción “Patito Feo”, entre los años 2007 y 2008, convirtiendo al ciclo infanto-juvenil en un éxito tanto en Argentina como en otros países no sólo de Latinoamérica, también fueron un suceso en Italia, España y Grecia, sólo por mencionar algunos lugares.

Las canciones aún se siguen escuchando y hasta se hacen virales algunos bailes que hacía el elenco cuando se dividía entre Populares y Divinas.

Las actrices aceptaron la propuesta de revivir el éxito en un show que hicieron y se encuentran realizando una importante gira mundial. Estuvieron en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, pasaron por la Arena de Verona en Italia e irán al Palau Sant Jordi de Barcelona (España) y al Complejo Olímpico Deportivo de Faliro en Atenas (Grecia).

Las chicas lucieron vestidos cortos en tonos claros y con muchos brillos para subirse nuevamente al escenario e interpretar algunos de los temas que marcaron a toda una generación.

“Ayer fue un día inolvidable. No puedo expresar todo lo que siento… así que en los próximos días les voy a ir compartiendo un poco de ésta hermosa locura en Italia”, escribió Laura Esquivel en sus redes sociales para agradecer a las 15.000 personas que fueron a verlas.

“Una ciudad más, otra noche inolvidable que me regala la vida, y solo siento gratitud a todos los que lo hicieron posible, a todos los que me acompañaron y estuvieron ahí. Y a quienes siempre me sostuvieron cuando más los necesité. Gracias a todas esas personas que estuvieron, a cada canción, cada sonrisa, todo quedará en mi corazón para siempre”, dijo Brenda Asnicar.

