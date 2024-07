Femicidio en Monte Nievas: Borges pretendía «deshacerse» del cuerpo de Amaya

El fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Armando Agüero, estimó que el asesinato de Raquel Amaya (53 años) se produjo el viernes «entre las 6 y 7 horas» en una vivienda social ubicada en la zona noroeste de Monte Nievas, y después su ex pareja intentó ocultar el cuerpo en dos ocasiones. «Durante la madrugada trasladó el cuerpo a orilla de las vías entre Monte Nievas y Eduardo Castex y por la tarde (lo recoge y) lo lleva donde finalmente lo encontramos, porque tenía una planificación que no pudo concretar y buscó lugares alternativos», expresó el funcionario judicial en un contacto que mantuvo -el sábado a la noche- con medios periodísticos en General Pico.

La población de Monte Nievas aún permanece conmocionada por el femicidio de Raquel Amaya. El velatorio se realizó el domingo, y el sepelio contó con un importante acompañamiento de vecinos.

Ayer un grupo de familiares y allegados concurrió al municipio para dialogar con las autoridades municipales, y reiteraron sus reclamos para que el único imputado -y confesó autor del asesinato- reciba la máxima pena judicial. El delito por el cual fue formalizado, no prevé otra pena que la reclusión perpetua y tampoco permite la libertad condicional.

Anoche algunos vecinos se concretaron frente a la vivienda donde se produjo el femicidio, y prendieron velas, permanecieron algunos varios minutos.

«Deshacerse del cuerpo».

Borges tras asesinar «por asfixia» a Amaya en la vivienda que compartían junto a su hijo de 8 años, tenía previsto «deshacerse del cuerpo», pero los hechos se precipitaron y no contó con el tiempo necesario para «concretar su planificación», estimaron fuentes investigativas.

Inicialmente trasladó el cadáver hasta un «bosquecito» ubicado en inmediaciones de la denominada Laguna de Garello, entre Eduardo Castex y Monte Nievas. Regresó a Monte Nievas, llevó al hijo de ambos a la escuela y anduvo «normalmente durante todo el día», aseguraron los vecinos. A la tarde, recogió el cuerpo de Amaya y lo trasladó hasta una alcantarilla ubicada en «la bajada» del denominado «Camino a la Cruz», ubicado al este de la zona urbana montenievense.

La insistencia de familiares y amigas para dar con el paradero de Amaya, no permitió que el femicida pueda «deshacerse» del cuerpo de la víctima. Y el rápido accionar policial permitió determinar «la ruta» del traslado del cuerpo, con testimonios de vecinos que visualizaron la presencia «llamativa» de Borges inicialmente entre Eduardo Castex y Monte Nievas y después en el sector donde se encontró el cuerpo «tapado solamente con yuyos».

«El hallazgo del cuerpo se produjo por los testimonios de varias personas que abordamos (el viernes a la noche) para determinar los últimos movimientos de la mujer y del detenido, y como Monte Nievas es chico y el auto es conocido, lo ubicaron en diferentes lugares», dijo Agüero. Y reveló: «El intendente (Germán Wilberger) y personal policial lo vieron en el sitio donde dejó el cuerpo inicialmente y por la tarde donde lo dejó por segunda vez».

«Conflicto de pareja».

Borges tanto en la indagatoria como en la audiencia de formalización confesó su autoría en el femicidio de Amaya. El detenido está acusado por «Homicidio agravado» y «Femicidio», por lo cual permanecerá en prisión preventiva hasta la finalización del proceso judicial.

El femicida argumentó que «tuvo la decisión de quitarle la vida a su pareja» porque mantenían un «conflicto de pareja de larga data». Tras una fuerte discusión le provocó la muerte por asfixia. Amaya tenía marcas de «una soga» en el cuello.

La policía rápidamente -ese viernes a la tarde noche- recibió la inquietud/denuncia de la hermana, y sospecharon que detrás de la ausencia de la mujer se escondía un «hecho de violencia», porque Borges presentaba lesiones «propias de una persona en una situación de defensa».

-Agüero, ¿hay denuncias previas de violencia o diferencias entre ambos?

-No, no hay denuncias previas de ninguno de los dos y tampoco cuestiones de familias como diferencias de cuota alimentaria o régimen alimentario. Y no tienen causas penales ni denuncias entre ellos.

