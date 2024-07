Aprobaron la Tasa de Pavimentación en Castex: El DEM estimó que los vecinos pagarán más de $ 840 millones

Los concejales de Juntos por el Cambio (JxC) aprobaron por mayoría la creación de la Tasa de Pavimentación, y desde la bancada del Frente Justicialista Pampeano votaron en disidencia con fuertes críticas a las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Desde el Frejupa criticaron la implementación de la tasa municipal «es un manotazo de ahogado» para subsanar la caída del índice coparticipable, pero así la gestión municipal «compensa la falta de gestión con el bolsillo de los vecinos».

Los seis ediles de JxC aprobaron la ordenanza que declara de «utilidad pública y pago obligatorio» la obra de pavimentación de 47 cuadras que se realizó en los barrios Calandri, Francisco Melano, 3.000 y 5.000, Hipotecario y Brandemann, y alrededores. El proyecto se ejecutó con planificación, ejecución y financiamiento del gobierno provincial, con una inversión de $ 159.582.000, que ahora -según el Ejecutivo- por el proceso inflacionario el precio actualizado -a febrero de este año- ascendería a $ 846.000.000.

Desde la oposición cuestionaron que en esta ordenanza, denominada técnicamente como «Tasa de Contribución de Mejoras», se otorgó «un cheque en blanco» a la intendenta Mónica Curutchet, porque será quien determinará el costo actual de la obra, la forma de pago, las formas de ajuste de cuotas y el sistema de subsidios.

Y estarán obligados al pago de las obras los propietarios y poseedores «a título de dueño» de los inmuebles beneficiarios, y se tomará como unidad de calculo el metro lineal de frente.

La «deuda» será sobre la propiedad afectada, cualquiera fuere su propietario real. Y el Ejecutivo tendrá facultades para resolver todos aquellos casos en que las parcelas afectadas presenten anomalías que pudieran ocasionar manifiestas injusticias en la determinación del monto de la contribución por aplicación del prorrateo previsto y contemplar todas las situaciones sociales de los contribuyentes que justificadamente presenten su imposibilidad de pagar la obra, según las condiciones previstas estableciendo planes de financiación adecuados para cada situación.

«No se subsidia nada».

La ordenanza sancionada determina el subsidio del 50 por ciento del total del costo actual de la obra, y se difiere el inicio del pago para el primer trimestre del año próximo. Y sobre este artículo, desde el Frejupa plantearon que «acá no se está subsidiando nada porque se está cobrando una obra que se otorgó a los castenses y nos preocupa la falta de previsión en la forma de pago de los frentistas y la forma de ajuste de las cuotas por parte del Ejecutivo».

«El oficialismo con esta ordenanza le está dando al Ejecutivo cuatro herramientas discrecionales de las cuales no hay precisiones de nada, porque no sabemos el costo de la obra», expresaron; y destacaron que el proyecto «no fue explicado ni defendido por ningún funcionario en comisiones, y cuando participó en una reunión de comisión la secretaria de Gobierno (Florencia Zumel) manifestó no saber de este tema».

La recaudación se depositará en una cuenta especial y será destinada «en forma exclusiva» para la compra de materiales, equipamientos y pago de certificados de obras de pavimentación, repavimentación, cordón cuenta, badenes y obras complementarias, y se informará anualmente al CD sobre los fondos recaudados y el destino.

Comentarios

Comentarios