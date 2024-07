Ocho trabajadores despidos en el Casino Club de Santa Rosa

Una serie de despidos ocurridos en el Casino Club durante los últimos días puso en alerta a la delegación local del sindicato gastronómico, que en los próximos días iniciará las acciones correspondientes ante las autoridades laborales de la provincia. Según fuentes del personal, hasta ahora fueron cesanteados ocho empleados que se desempeñaban en el restaurante de la sala de juegos, quienes no quisieron aceptar una suspensión de tareas con reducción salarial.

“Hace un par de semanas, con el argumento de una baja en la recaudación, las autoridades del casino propusieron al gremio suspender a la mitad de la planta gastronómica durante 15 días cada mes, y pagar el 75% de sus salarios”, explicó Graciela Ortiz, secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), seccional La Pampa.

En ese contexto, el gremio trasladó la propuesta al personal y celebró una asamblea en las instalaciones del Casino, publicó el diario La Arena. “Los trabajadores y trabajadoras aclararon que estaban trabajando normalmente y recaudando buenas cajas diarias y consideraron que no había un justificativo real para esa decisión empresaria”, agregó Ortiz.

Rechazo y despidos.

Además, “funcionar con la mitad del personal significaría dejar una sola persona en la cocina y disponer menos mozos de los necesarios, por lo cual deberían recargarse de tareas durante cada jornada”. Por esos motivos, “la asamblea decidió rechazar la propuesta de la patronal”, informó Ortiz.

Molesto por la decisión adoptada por los empleados, el gerente se comunicó con el gremio. “Me llamó para advertirme que si no aceptaban, tendría que despedir personal porque no estaba en condiciones de pagar los aumentos salariales acordados en la paritaria. Y yo tuve que aclararle que no puedo tomar decisiones por los empleados y que la respuesta había sido decidida en asamblea”, explicó Ortiz.

La referente sindical le propuso iniciar alguna negociación para “destrabar el conflicto y buscar una solución acordada entre las partes”, el representante del casino rechazó esa posibilidad y cortó la comunicación. Algunos días después comenzaron los despidos, que hasta anoche sumaban ocho, pero podrían incrementarse en los próximos días.

