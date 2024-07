Con más de 600 niños comenzó el torneo «Entre barrios 2024» en Santa Rosa

Con la participación de más de 600 niñas y niños de distintos rincones de la ciudad, se desarrolló la primera jornada del torneo de fútbol infantil “Entre Barrios 2024”, donde veinte escuelas y clubes barriales de Santa Rosa se encontraron para jugar, compartir y divertirse con la pelota como eje.

El programa fue creado el año pasado por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, que en esta segunda edición está trabajando en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa.

La primera jornada de este 2024 se desarrolló en el Estadio Municipal, donde las y los futbolistas participaron inicialmente de un acto inaugural encabezado por el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar.

PEDIDO ESPECIAL

El subsecretario Almudévar recordó que este programa “fue encomendado especialmente por el gobernador Sergio Ziliotto”, como una de las políticas deportivas que lleva adelante el gobierno provincial.

Además, remarcó que se trata de “un evento muy importante para nuestros chicos y para nuestros héroes anónimos, que son quienes trabajan por incluir y para que nuestros chicos tengan la posibilidad de hacer deportes”.

“A los padres –continuó Almudévar–, decirles que el objetivo no es encontrar al campeón, sino que los chicos se diviertan y sepan que sistemáticamente, durante todo el año, van a tener la posibilidad de poder jugar. A los entrenadores decirles que reconocemos el laburo anónimo que hacen, dando la posibilidad a muchos chicos de hacer deporte y que abracen el deporte como estilo de vida. Y a los niños y niñas que van a participar, que sean felices, conozcan amigos de otros barrios y que jueguen y jueguen, porque el deporte es lo mejor que les puede pasar en la vida”.

“Nos vamos a encontrar muchas veces durante este año, y como es un programa que no tiene fin, en los años subsiguientes lo vamos a seguir haciendo, y seguramente en conjunto con la municipalidad de Santa Rosa”, cerró.

A LA CANCHA

El “Entre Barrios 2024” comenzó con la participación de casi 50 equipos de las veinte escuelas y clubes de la ciudad capital, a los que se irán sumando otros a lo largo de la temporada.

Durante la jornada en el Estadio Municipal se jugaron encuentros en las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 14 (en todos los casos mixto) y Sub 14 Femenino, y todos los participantes disfrutaron de un choripán a la hora del almuerzo.

Como en la primera edición, uno de los objetivos del programa es brindarle a las escuelas y clubes de barrio la posibilidad de jugar un torneo de manera organizada y periódica, con diferentes jornadas en las que chicos y chicas disfruten de jugar al fútbol, de socializar, de hacer amigos y de reunirse con sus pares de toda la ciudad.

El “Entre Barrios 2024” se realiza bajo la modalidad de encuentros, una vez por mes y en diferentes predios de la ciudad. La segunda jornada, en principio, está prevista para el primer fin de semana de agosto.

PARTICIPANTES

Las escuelas barriales, municipales y clubes que participarán de la edición 2024 del Entre Barrios, y que habitualmente trabajan con fútbol formativo en toda la ciudad, son los siguientes: Los Dieguitos, Unión del Este, Cebollitas, Club San Martín, Los Pulgas, Sol Futuro, El Caldenar, La 12 Junior, Albiceleste, El Potrero del Malvinas, Ananía, Villa Uhalde, Villa Germinal, Néstor Kirchner, Zona Norte, Barrio 2001, Los Tranqui-Club Argentino, Escuela Prado Español, Escuela Barrio Atuel y Estadio Municipal.

