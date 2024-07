Marvel sorprendió con el tráiler de la nueva «Capitán América»: ¿cuándo se estrena?

A pocos días del debut de «Deadpool & Wolverine», Marvel Studios sorprendió a todos con el teaser trailer de «Captain America: Brave New World».

Tras la emotiva despedida de Chris Evans como Steve Rogers en «Avengers: Endgame», quedó claro que el legado del primer vengador pasaría a manos de Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie.

En «Falcon and the Winter Soldier» fuimos testigos de esta transición, un proceso complejo tanto para Sam como para el resto del mundo. De hecho, durante gran parte de la serie, vimos a otro Capitán América que luego se convertiría en US Agent, quien debutará en el cine con «Thunderbolt».

Pero antes de eso, le toca a Sam demostrar si realmente puede llenar los zapatos tan grandes que deja Steve. Lo hará protagonizando su primera gran aventura como el nuevo Capitán América en esta película que ha atravesado una larga lista de obstáculos, regrabaciones y retrasos.

El reparto de “Captain America: Brave New World”

-Anthony Mackie regresa como Sam Wilson/Capitán América.

-Danny Ramírez se une al MCU como Joaquin Torres, el nuevo Falcon.

-Tim Blake Nelson vuelve como Samuel Sterns.

-Liv Tyler se suma como Betty Ross, una de las grandes sorpresas del film.

-Harrison Ford debuta en el MCU como Thaddeus Ross/Red Hulk, reemplazando al fallecido William Hurt.

-Carl Lumbly regresa como Isaiah Bradley, veterano y súper soldado que fue encarcelado y con el que se experimentó durante 30 años.

-Giancarlo Esposito también forma parte del elenco, aunque su rol aún no ha sido confirmado.

Cuándo se estrena la nueva “Capitán América”

La película llegará a los cines el 14 de febrero de 2025, tomando el lugar que inicialmente iban a ocupar “Los 4 Fantásticos”, otro proyecto que tuvo que mover varias veces su fecha, en especial a causa de las huelgas en Hollywood del año pasado.

Comentarios

Comentarios