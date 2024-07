Bocas Junior, el boxeador camerunés que irá a los Juegos Olímpicos 2024

Bocas Junior es un boxeador camerunés de 24 años que clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024. El joven deportista lleva el nombre del club argentino debido al fanatismo de su padre por el equipo xeneize.

“Mi padre era un fanático de Boca Juniors. De niño, jugaba al fútbol, pero nunca imaginé que el deporte sería mi camino”, declaró el camerunés.

Bocas nació en Camerún y fue criado en circunstancias difíciles por lo que, a sus 10 años, emigró a España con el fin de encontrar una mejor vida: «No fui a la escuela, pero aprendí el oficio de soldador y con 10 años tenía trabajo. Un amigo me empezó a hablar de la vida allá y decidí irme con él. No sabía ni que era un país en el que vivía gente blanca”.

Su llegada al continente europeo no fue nada fácil. El viaje fue largo, ya que tardó cinco años en poder llegar a tierras españolas, y peligroso, debido a que tuvo que cruzar las fronteras de forma ilegal: “Tuve suerte, pero el camino fue muy duro. No sabía ni siquiera lo que me esperaba. Mi madre me pudo ayudar en todo mi camino dándome algún dinero, pero mi amigo no tenía esa suerte y teníamos que ir trabajando en los países que cruzábamos para poder costearnos todo. No podía avanzar sin él. Eso hizo que tardase tanto”, contó Bocas.

Pasó desde Avilés hasta Oviedo, pero fue Madrid su lugar en el mundo y en donde comenzó a dar sus primeros pasos en el boxeo. La organización Cáritas le dio una mano para comprar artículos que le sirvieran para empezar a especializarse en este deporte e ir formando su propia carrera, la cuál comenzó en el gimnasio del Estadio de Vallecas -donde juega el equipo español Rayo Vallecano-.

A pesar de las dificultades económicas y legales, fue el boxeo lo que le dio una vocación y un propósito en la vida. Su duro entrenamiento lo llevó a destacar en el ámbito nacional, consiguiendo distintos campeonatos y medallas.

“El torneo africano se organiza en Camerún, lo que me permitió ver a todos los que serán mis rivales. Mi objetivo ahora mismo es ir a los Juegos”, decía Bocas hace un año atrás. Actualmente, el boxeador podrá competir y representar a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales comenzarán el 26 de julio.

