Luis Caputo confirmó que el BCRA sacó oro de las reservas y lo envió a Londres

El Gobierno confirmó este viernes que el Banco Central (BCRA) envió lingotes de oro a Inglaterra. Lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista este viernes y calificó la decisión como «una movida muy positiva del Central», dado que consideró que, de esta manera, se le puede sacar un retorno, a diferencia de cuando está en las arcas del regulador financiero.

De esta manera, aunque de modo informal, porque el Central tiene 15 días para responder oficialmente, contestó al pedido de informe que realizó Sergio Palazzo, diputado y secretario general de La Bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores de entidades financieras.

En la carta, Palazzo les solicitó al Gobierno y al BCRA que expliquen si los días 7 y 28 de junio salieron camiones de caudales de la empresa Lumil trasladando el oro de la bóveda del BCRA a Ezeiza, donde los embarcaron en la aerolínea británica British Airways con destino desconocido, aunque se supone que fue el Banco Central de Inglaterra.

Una respuesta que confirmó «sin confirmar» la medida y el silencio del BCRA

Caputo defendió su jugada al asegurar que «es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo» y, aunque dio a entender que sí se hizo el envío, no respondió por sí o por no a la consulta. Asimismo, aún falta conocer la postura del BCRA, que no se pronunció al respecto. Apenas dan una respuesta institucional.

«El BCRA recibió un pedido de acceso a la información pública por parte del Diputado y Secretario General Nacional de la Asociación Bancaria solicitando detalles sobre la administración de reservas en cuanto se refiere al oro perteneciente al Banco y estamos trabajando en la respuesta a esa solicitud, la cual será brindada según lo establecido en las normas», se limitaron a responder ante la consulta de este medio en el edificio de Reconquista y Perón.

Muchos leen esta diferencia en las respuestas como un posible cortocircuito entre el presidente del BCRA y Caputo, quienes, hasta ahora, funcionaban casi como una misma persona. Empiezan a correr rumores en ese sentido en la city que dicen que Santiago Bausili empieza a reclamar su autonomía, que le reconoce la carta orgánica de la entidad que dirige. Tampoco descartan algunos analistas que sea una puesta en escena para que el ministro pueda despegarse de esta decisión respecto del oro más adelante.

Qué dice el mercado sobre el envío de oro del BCRA a Londres

Varios analistas explicaron qué es lo que quiere hacer el Gobierno para comprender mejor los riesgos y ventajas de la decisión. «Si se quiere usar el oro como garantía, tiene que estar en Europa para conseguir un certificado que permita hacerlo. Creo que lo que quiere hacer el Gobierno para pagar algo financiero o hacer un REPO», explica a Ámbito el economista Sebastián Menescaldi, de Eco Go.

«Se pueden realizar operaciones financieras relacionadas con la volatilidad del oro sobre las cuales se puede obtener una rentabilidad, otorgando garantías (que se pueden llegar a ejecutar, por eso el oro puede estar allá)», dice el economista.

«El Banco Central hoy puede invertir los dólares que tiene y sacarles un retorno de alrededor del 5% si los coloca en Treasury bills de EEUU. Sin conocer los detalles, el anuncio que hizo el ministro indica que al oro también se le puede sacar una rentabilidad si uno lo invierte en el exterior», apunta el economista y director de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, en diálogo con este medio. «Si es así, suena una decisión razonable», opina al respecto.

La preocupación de la city por el oro del BCRA

Mientras tanto, lo que genera mucha preocupación en algunos analistas del mercado es que el oro del BCRA es parte de las reservas y advierten que ponerlo como garantía de inversiones es un riesgo alto para un activo tan importante para nuestro país. En tanto, otros hablan de una decisión positiva, aunque reconocen que hay que esperar a conocer los detalles.

El BCRA tiene alrededor de u$s4.600 millones de sus reservas en oro, una parte de ese total estaba en Londres antes de este envío que hizo Bausili y ya se podía utilizar como garantía en operaciones.

Esta no es la primera vez que los integrantes del actual Gobierno toman una decisión de este estilo. Durante su gestión al mando del BCRA, Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ya había intentado sacar del país una mayor parte de ese metal precioso de la bóveda del regulador monetario, pero no lo había podido hacer.

Ahora, Caputo y Bausili parecen haberlo concretado sin anticipar la «jugada». Una vez más, la idea del Gobierno de Milei de «hacer todo más a fondo y más rápido» que en la gestión de Mauricio Macri.

En esa línea, para el economista Ricardo Aronskind dijo que, «con un Gobierno que no tiene ninguna preocupación por el tema soberanía, es bastante comprensible que estén siempre dispuestos a desprenderse de activos estratégicos». Opina que no es depositando el oro en el exterior con lo que se va a obtener recursos significativos para el país.

Considera que esto va a contramano de «la tendencia internacional en las últimas dos décadas, que marca que en muchos países de primer nivel es a acumular oro en previsión de una eventual disrupción del orden global». Así, según su mirada, «si Argentina tuviera pensamiento estratégico tendría que cuidar y aumentar estos activos dentro del territorio nacional, y ocuparse de obtener más ingresos por la vía de potenciar nuestras exportaciones y reducir nuestro endeudamiento».

De hecho, en la gestión anterior del Central, hubo muchos rumores en repetidas ocasiones de que «se tocaba el oro de las reservas» que generaron alerta entre muchos analistas de la city, pero nunca confirmaron. Ahora, una vez, más, los lingotes del BCRA están en la mira y el mercado espera respuestas más concretas del Gobierno al respecto.

