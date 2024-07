Maltrato infantil en Castex: Dispusieron restricciones por 180 días para el acusado

El padrastro acusado de agredir a un niño de 3 años fue notificado sobre la restricción de acercamiento al domicilio y contacto con la víctima y su madre durante un lapso de 180 días, confirmó el fiscal adjunto de Eduardo Castex, Luis Peralta Hurtado. El funcionario judicial se reunió con los familiares después que hicieran público su descontento porque el imputado “solamente” fue notificado en libertad, donde les explicó los mecanismos del proceso judicial. “Lo que se puede hacer y lo que no, no siempre coincide con lo que uno personalmente haría o no, pero nos tenemos que guiar por lo que dice el Código (Procesal Penal) para estar siempre ajustados a derecho”, expresó Peralta Hurtado.

La madre del niño denunció las agresiones el domingo pasado, tras constatar “cuando regresó muy temprano de trabajar” que “su pareja había proferido maltratos” a su hijo. Inicialmente pidió ayuda a sus familiares y seguidamente radicó la denuncia.

El caso tomó estado público en las redes sociales. “Viste que el nene sangraba, porque su pijama y la almohada estaban manchados de sangre y le seguiste pegando sin piedad”, posteó una familiar en las redes sociales.

En la publicación, la familiar se preguntó que “podía molestar o hacer un niño de tres años para pegarle de esta manera”.

“El certificado médico detalla las lesiones”, aseguró en el texto difundido en las redes sociales, y agregó: “No existe justificación que te ampare” porque “lo que hiciste vos, solo lo hacen las malas personas”.

¿Hubo violencia previa?

“Es una pareja que convivía hace un tiempo prolongado y cuando la madre salía a trabajar, el niño se quedaba al cuidado” del denunciando, confirmó el fiscal castense.

“Desgraciadamente –continuó- hay muchos de estos casos y tras la recepción de una denuncia siempre la metodología es darle intervención a múltiples organismos que hay de protección de niñez, y por supuesto lo importante también es darle un auxilio con los profesionales de la salud que constatan las lesiones e indican los pasos a seguir”, explicó.

-Peralta Hurtado, ¿el agresor ya fue notificado?

-Logramos localizar al denunciando, lo notificamos de la denuncia y al constituir un domicilio donde lo podremos ubicar y al no existir ningún peligro procesal, no vemos que haya peligro de fuga o posibilidad de entorpecimiento del proceso, se lo notifica en libertad con restricción de acercamiento de domicilio, del nene y de la madre de 180 días.

-La familia no estuvo conforme con la notificación en libertad del acusado…

-Les explique el proceso, el Código, lo que se puede hacer y lo que no, que no siempre coincide con lo que uno personalmente haría o no, pero nos tenemos que guiar por lo que dice el Código siempre ajustados a derecho.

-Se reunió con familiares…

-A eso me refería con haberles explicado cual es el proceso y como nos ordena el Código Procesal Penal que hay que actuar, y de acuerdo a las conversaciones que tuve con ellos, lo entendieron.

-¿Hubo situaciones de violencia previa con la madre o el niño?

-Voy a preservar algunos datos porque hacen a la investigación, y no quiere que ninguna manifestación publica interfiera en la investigación. Hay algunas cuestiones que estamos investigando en función de ellos, de hecho intervino la Unidad Funcional de Genero, Niñez y Adolescencia. Eso lo vamos a preservar.

