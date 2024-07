Pampeano busca a su madre biológica y podría ser hermano de Pampita Ardohain

Un vecino piquense que fue dado en adopción a poco de nacer, busca confirmar su vínculo biológico con quien presume que es su madre de origen. La mujer es la madre de Carolina “Pampita” Ardohain, con lo cual, en caso que el estudio genético sea positivo, lo convertirá en medio hermano de la conocida modelo y conductora televisiva.

La abogada piquense Alejandra Rodríguez Vargas contó la historia de vida de su cliente, Sergio Villamonte, quien nació en 1976 y que fue dado en adopción a los seis meses de vida, publicó el diario La Arena.

“La señora Antonia Dos Santos es su supuesta madre biológica y por lo tanto Ana Carolina Ardohain Dos Santos sería su media hermana biológica. Esta señora trabajaba en boliches nocturnos y tenía residencia en un hotel que estaba en calle 24 entre 17 y 19 de General Pico. En ese lugar conoció a Calixta Sosa, la madre adoptiva de mi cliente, que trabajaba en el hotel haciendo la limpieza de las habitaciones», explicó.

«En una oportunidad Dos Santos le comentó a Calixta que estaba embarazada y al poco tiempo se fue de General Pico. Así como se fue, volvió con un niño y con un bolso, es la historia que la señora Sosa le contó a mi cliente. Lo traen a General Pico, se lo deja a la familia Villamonte – Sosa y le pide que lo tengan ellos porque ella no podía criarlo en ese momento”, detalló.

“Dos Santos se fue de General Pico y la familia Villamonte fue trasladada a Mechita, Buenos Aires. Se van con el niño y con una hija biológica que ellos tenían, y cuando llegan van a la comisaría donde radican una denuncia con estos dichos y a través del Juzgado de Menores de Bragado se les otorga la guarda y lo inscriben como Sergio Darío Dos Santos, padre NN y madre NN. Así obtuvieron su primer documento”, dijo.

La abogada piquense explicó que una vez que la familia Villamonte regresó a General Pico (por un nuevo traslado laboral), se inició “la demanda de adopción a través del Juzgado Civil 1, que le otorgó la adopción plena y ordenó que se le sustituya el apellido Dos Santos por el de Villamonte”.

También dio cuenta que la hermana de su cliente, quien era una niña cuando Sergio llegó a la familia, “lo poco que conocía se lo fue informando”.

Rodríguez Vargas explicó que la causa se tramita en el Juzgado Civil 3 de General Pico y, que ya se ordenó la realización de una prueba de ADN, que confirme o descarte la presunción que tiene el vecino piquense.

“Se ordenó un análisis que es la prueba de ADN y ya tenemos fecha. Ya están notificadas las señoras Dos Santos y Ana Carolina Ardohain, quienes no se opusieron a realizar esta prueba y quedaron a disposición de la Justicia. Dos Santos que no recuerda haber entregado a este niño y no recuerda cómo llegó a sus manos y como hizo para darlo, también con el aporte de su abogada informa que en este momento está pasando por esa etapa de no recordar lo que vivió en aquellos años”, refirió.

Por último, la abogada piquense dijo que el caso puede tener similitudes con el caso de Loan.

“Hoy viendo este caso con la realidad con la que estamos viviendo, con el caso de Loan, Sabemos que hay un montón de niños que desaparecen y con lo que escuchamos que podría estar en alguno de los países limítrofes. Yo creo que es muy similar. Mi cliente ha pasado por lo mismo, no sabemos si vino de Brasil porque la señora Dos Santos es oriunda de Santa Catarina o si vino de Misiones, porque tiene familiares ahí”, finalizó.

