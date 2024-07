Liga Pampeana 2024: All Boys de Trenel goleó y continúa liderando el Clausura

En Trenel, All Boys goleó 5 a 0 a Ferro Carril Oeste de General Pico en el inicio de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Pampeana de Fútbol. El equipo trenelense puede convertirse –este domingo- en ganador de este segundo torneo, si Ferro Carril Oeste de Realicó no consigue los tres puntos. Con este resultado además Alvear FC y Racing Club de Eduardo Castex quedaron sin chances de pelear por el primer puesto hasta la última fecha.

En el estadio José Gago, los goles del equipo local fueron anotados por Juan Manuel Martínez –en dos ocasiones-, Brian Caser –en dos oportunidades- y Alan Caser.

La derrota dejó al equipo verde de General Pico en una situación complicada en la clasificación general, porque peligra de tener que jugar la Promoción para mantener la categoría.

Ferro Carril Oeste de Realicó este domingo está obligado a ganar, para llegar a la última fecha con esperanzas de disputar el primer puesto de este segundo torneo liguero. Si los realiquenses no ganan, All Boys de Trenel automáticamente se quedará con el Torneo Clausura y jugará con Costa Brava la definición del campeonato 2024.

TRIUNFO AZUL

En el otro partido que se disputó este sábado, Alvear FC derrotó 2 a 0 al descendido Deportivo Argentino de Quemú Quemú, con goles de Ricardo Ramírez y Lautaro Ortiz.

PARTIDOS DOMINGUEROS

Este domingo se completará la decima fecha con los siguientes partidos:

Pico FC vs Ferro de Realicó; Jorge Newbery vs Sportivo Independiente; Juventud Regional vs Ferro de Intendente Alvear y Costa Brava vs Racing Club.

