Argentino de Cesto: La Pampa subcampeona en Primera y Sub 14 Femenina

Los seleccionados femeninos de Capital Federal se adjudicaron los títulos de campeón en primera, Sub 17 y Sub 14, en una nueva edición del campeonato Argentino de Cestoball “Oscar Zurdo Nuñez”, que finalizó ayer a la tarde en el estadio Coliseo Celeste del Club Estudiantes de Santa Rosa. Los seleccionados pampeanos contaron con la presencia de los castenses Germán Pfeiffer y Franco Bocardo en el equipo masculino; Giuliana Benvenuto en Sub 14 y Morena Marinangeli en Sub 17.

El torneo, que también se jugó en Toay, contó con el apoyo del Gobierno provincial y fue organizado por la Federación Pampeana de Cestoball y la Confederación Argentina.

El Argentino se disputó en Santa Rosa después de 21 años. Fue la 68º edición de la categoría primera femenina, la quinta de primera masculina, la 48º para la Sub 17 y Sub 14, en la rama femenina, con la participación de las provincias de San Luis, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, La Rioja, Córdoba, Chaco, Misiones y La Pampa.

El partido entre La Pampa y Capital significó el cierre del nacional, luego se celebró la entrega de premios con la participación de las diferentes delegaciones. El acto contó con la presencia del director de Deportes Federado de la subsecretaria de Deportes de La Pampa, Gustavo Moreno, y las dirigentes de la Federación Pampeana de Cestoball y de la Confederación Argentina.

En un estadio repleto de púbico, Capital mostró su poderío y superó a La Pampa por 86 a 59. El conjunto campeón logró sacar la mayor ventaja en el segundo tiempo cuando la defensa local comenzó a flaquear por el propio cansancio.

EL SUB 14 SUBCAMPEÓN

La Selección Sub 14 femenina de La Pampa también conquistó el subcampeona al perder con Capital Federal por 48 a 44, en un partido emocionante. Tercero fue San Luis, cuarto Santiago del Estero, quinto Corrientes, sexto Tucumán y séptimo Buenos Aires.

En semifinales, La Pampa había superado a Santiago del Estero por 68 a 35.

SUB 17

En tanto que en Sub 17, Capital Federal se adjudicó el título al vencer en la final a Santiago del Estero por 120 a 83. Tercero fue San Luis, cuarto Corrientes y quinto, La Pampa.

En la rama masculina, La Pampa se quedó con el séptimo lugar al vencer a Misiones por 76 a 64.

Santiago del Estero fue campeón, escoltado por San Luis y Capital Federal.

