Vuelve Creamfields a la Argentina: ¿cuándo salen las entradas del evento de electrónica más grande del país?

Creamfields Argentina, el reconocido festival de música electrónica, regresa al país con una nueva edición de mano de Fénix Entertainment Group. El evento multipremiado a nivel mundial se realizará los próximos 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad. Dos días de pura música, con duración de 13:00 hs a 01:00 hs cada jornada.

El regreso de Creamfields Argentina es el escenario ideal para disfrutar de lo mejor de la escena electrónica local e internacional. En esta edición, el evento incorporará un enfoque diurno, algo que los festivales de este género aún no han explorado, permitiendo disfrutar del ambiente diurno y el aire libre.

El line up, que aún no sale a la luz, contará con artistas nacionales e internacionales y una producción de vanguardia. Creamfields mezcla música, tecnología y diversión para las generaciones actuales y futuras.

En las ediciones pasadas, se presentaron centenares de DJ y los productores más importantes del mundo, así como también los nuevos exponentes, formando parte de esta experiencia. Entre ellos se encuentran Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso y Tiësto. LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us, Solumun, The Martinez Brothers y Luciano también han dejado su huella en el festival.

¿Cuándo salen las entradas?

Preventa Galicia Visa desde el viernes 26 de julio 10 AM hasta el domingo 28 de julio a las 11:59 PM.

Beneficio exclusivo 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés a través de www.entradauno.com

Venta General a partir del lunes 29 de julio 12 PM en www.entradauno.com

Desde su llegada a la Argentina, Creamfields mezcló su esencia original e incorporó la cultura local, ofreciendo una experiencia única que combina la energía de la música electrónica con la pasión y el calor del público argentino.

Comentarios

