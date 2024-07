El boxeo se suma al programa “La Pampa Olímpica”: Anunciaron concentración en Rancul

El subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar, se reunió con más de quince entrenadores de boxeo para anunciar la inclusión de esta disciplina en el programa «La Pampa Olímpica», con la coordinación técnica del experimentado Roberto David Arrieta. La primera concentración de boxeadores se realizará el 10 de agosto en Rancul, para deportistas masculinos y femeninos de las categorías 2007 a 2010.

En un considerable avance para el desarrollo del boxeo en La Pampa, el subsecretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Ceferino Almudévar, junto al director de Deporte Federado, Gustavo Moreno, mantuvieron una “productiva reunión” con más de quince entrenadores de boxeo de diversas localidades pampeanas.

El encuentro se desarrolló en el Albergue Provincial, donde se anunció que el boxeo formará parte del programa «La Pampa Olímpica» por decisión del gobierno de Sergio Ziliotto. Este nuevo proyecto contará con la coordinación técnica del reconocido entrenador nacional Roberto David Arrieta, ex campeón sudamericano y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, para elevar la práctica y el rendimiento del boxeo en la región.

LINEAMIENTOS

En la reunión se presentaron los lineamientos fundamentales del trabajo que se realizarán, destacando la importancia de participar en torneos regionales y nacionales.

Entre las iniciativas planificadas se incluyen la organización de campus de entrenamiento, clínicas especializadas y el reintegro de los equipos selectivos, con el objetivo de asegurar que la provincia cuente con representantes en el ámbito nacional.

El subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar remarcó la necesidad de sumar el boxeo al programa y explicó que “los ejes principales serán mejorar en lo técnico, promover capacitaciones, impulsar la realización de festivales amateurs clasificatorios y participar como provincia en los torneos regionales y nacionales”.

“La Pampa cuenta con importante cantidad de gimnasios en la provincia y el desafío es que se sigan sumando jóvenes a esta disciplina, que se pueda crecer en lo técnico y en lo deportivo”, agregó.

También destacó la importancia del trabajo que vienen realizando los entrenadores, pero puntualizó que “el objetivo de sumar el boxeo al Programa también es lograr una organización en el deporte y trabajar todos en la misma línea”. En ese sentido, se comprometió acompañar a la Federación Pampeana de Box, con el trabajo y la experiencia del Pocho Arrieta.

«ESPERADO»

Por su parte, el entrenador de General Pico, Jorge Albano, remarcó que esta propuesta “es sumamente positiva”. “Era algo que veníamos pidiendo a gritos, el boxeo viene cayendo estrepitosamente en La Pampa, encima que en los Juegos Olímpicos no participa el boxeo, la veíamos venir que con los Juegos Evita nos iban a dejar afuera, así que la convocatoria fue importantísima y le va a dar una identidad al boxeo que es la que estábamos necesitando”, agregó.

El entrevistado se refirió a la situación que atraviesa el boxeo en el ámbito provincial. “Creemos que una de las principales desventajas es la falta de competencia a nivel amateur, si no tenemos competencia, no podemos tener boxeadores profesionales”, dijo.

“La situación económica en este momento se puso difícil para todos y con este proyecto le da un empujón a todos los boxeadores amateur, a todos los jóvenes de 14 o 15 años hasta 18, de la Provincia. Van a tener mucha más competencia y se armará por primera vez una selección pampeana”, expresó.

“Soy de los que piensa que tiene que haber un gimnasio en cada barrio, en General Pico hay sólo dos, es muy poco. Somos conscientes de que el boxeo saca chicos de las calles, como lo hace todo el deporte. Tuvimos muchos campeones en La Pampa, hoy no tenemos a nadie, solo a Aixa Adema que en buena hora está levantando la bandera de La Pampa como campeona argentina, pero después no tenemos más nada, cayó por la falta de competencia, falta de estímulo, de un montón de cosas. Muchas falencias tuvimos desde la dirigencia, hago un mea culpa al respecto, muchos egos, esto de cerrar gimnasios por no soltarle la mano a los chicos, porque oportunidades afuera hay”, explicó.

