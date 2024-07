“El Dipy” negó tener un cargo en Nación, pero desde abril cobra $ 2 millones por mes

David Adrián «El Dipy» Martínez es funcionario del gobierno nacional desde el 1° de abril pasado, a pesar de que este miércoles negó tener un cargo y dijo que le hicieron una «opereta».

LPO accedió al documento de designación del cantante cumbiero como «asesor en bandas emergentes», con fecha de inicio el 1° de abril de 2024 y finalización el 31 de diciembre de este año. El documento está firmado por el secretario de Cultura, Leo Cifelli.

La designación oficial establece que El Dipy percibirá por mes el equivalente a 3450 unidades retributivas de servicios (URS). En julio, eso implicaba un sueldo de algo más de 1,7 millones de pesos. En agosto, por el aumento de la URS el sueldo de El Dipy superará los 2 millones de pesos. Es septiembre llegará a 2,35 millones.

LPO reveló el martes que El Dipy había sido designado en Cultura y un día después el cantante salió a desmentirlo. «Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno», dijo a América TV.

Este medio ya había mostrado la documentación que presentó El Dipy para ser funcionario ante la dirección general de Recursos Humanos del Ministerio de Capital Humano. En el CV, el cantante detalla que sólo tiene el primario completo y que su experiencia laboral incluye la grabación de dos discos, incluido el de oro y platino. También destaca que en 2021 ganó un premio Gardel por su trabajo «Es lo que hay».

Designación de El Dipy by LPO

