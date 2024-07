Una castense y un santarroseño en Dinamarca: «Acá últimamente están llegando más argentinos»

«En Dinamarca nos llama la atención que últimamente están llegando muchos argentinos en familia, porque antes se veían más los viajeros, ahora vemos más parejas con hijos en edad escolar. Incluso, hay una cargada porque hay un barrio donde se instalaron muchas familias y dicen que se está armando la comunidad argentina. Pero, es cierto ahora somos muchos mas y cuando ando en bicicleta escucho mucho más nuestro idioma», relató la castense Jennifer Seisdedos en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz desde su departamento en la ciudad de Aarhus en la región de Jutlandia Central.

«Esta es una ciudad que está creciendo mucho, porque es una ciudad de tinte universitario que recibe todos los años muchos estudiantes europeos», agregó. «¿Por qué ahora hay más argentinos?… bueno, hay de todo, hay gente que quería probar otra cosa y emigró, otros por la seguridad y algunos por la situación económica del país», reconoció.

Seisdedos es profesora de Educación Física, hace seis años que está radicada en Dinamarca, junto a su pareja el santarroseño Matías Soligo, y explicó que llegaron «de casualidad», pero hace media docena de años eligen el país escandinavo para continuar sus proyectos laborales y de vida. «Año a año vamos decidiendo qué hacemos, porque todos los años volvemos a la Argentina en el invierno de acá que es el verano de Argentina, y compartimos momentos con la familia y los amigos, y después nos replanteamos cómo continuar y volvemos a Dinamarca porque le encontramos el gustito con su estilo de vida», explicó.

«¿Por qué llegamos de casualidad?, porque salimos a viajar y la idea inicial no fue inmigrar o instalarnos acá. Empezamos por Nueva Zelanda, después vinimos a Dinamarca, nos fuimos unos meses a Suecia y después por un ofrecimiento de trabajo volvimos. Pero nunca nos acomodamos realmente acá, porque siempre estuvo latente que en cualquier momento nos volvemos, pero pasó el tiempo muy rápido y seguimos diciendo que en algún momento vamos a volver. Sucede que cuando empezás a viajar y conocer, te dan más ganas de seguir conociendo otros lugares, y todavía tenemos esas ganas de seguir viajando», explicó.

La entrevistada sigue atentamente la crisis económica que atraviesa Argentina. «Estamos al tanto de lo que va pasando en Argentina y hablamos con nuestras familias. Nos llegan las sensaciones que se van viviendo y esperamos que pueda salir adelante independientemente de los gobernantes», expresó.

Estado presente.

En el país de Europa del este hay «un Estado presente» donde «se pagan muchos impuestos pero están puestos en la calle para que todo funcione muy bien», explicó Seisdedos.

Indicó que la guerra provocó que arriben «muchos ucranianos», y el Estado «los está ayudando y les implementaron programas para que estudien el idioma gratuito para que se inserten en la sociedad».

Seisdedos y Soligo realizan delivery de comidas. El trabajo freelance les permite «no tener compromisos», «no tener jefes» y viajar «dos meses a Argentina» por año. «Salimos a la calle y estamos online para cazar los pedidos. Lo que generamos es variado, pero sabemos que tenemos que generar tanto para llegar a fin de mes o juntar para hacer las vacaciones que queremos hacer o los viajes que tenemos planificados», explicó.

-¿Podés ahorrar aún haciendo un trabajo freelance?

-Sí. Trabajo part time y me alcanza para vivir y puedo tener algunos ahorros…pero nosotros no estamos enfocados en ahorrar, sino en disfrutar el día a día. Si querés, podés ahorrar. Si querés trabajar menos y vivir más al día, también.

Lo positivo y lo negativo.

Una cosa positiva y una negativa de Dinamarca. La entrevistada indicó que es un país que tiene una sólida estabilidad económica. «Hay mucha estabilidad, la pandemia -de la Covid 19- fue uno de los golpes que sintió, donde sintieron la inflación y los cambios de precios, pero ahora se están recuperando». Y para graficar, recordó que en ese momento hubo «una pequeña variación en la tarifa de la electricidad».

En contraposición es una sociedad donde «se nota la soledad de la gente» y «son tan individualistas hay un acolchado para cada uno, no hay acolchados de dos plazas o compran una pizza para cada persona porque todas las cosas son pensadas individualmente», expresó -risueña- la entrevistada.

Y analizó que muchas personas se radican en este país por la «estabilidad económica» pero «sino hay muchas cosas por las cuales no lo elegirían. El idioma no es fácil, el clima no es fácil adaptarse, porque en invierno prácticamente no tenés sol y ahora en verano a las 23 horas tenemos sol y a las 4.30 horas ya tenemos nuevamente sol. El invierno es muy largo con días muy oscuros y no podemos disfrutar de cosas que nos gustan hacer como andar en la naturaleza, hacer un asado o pasear un poco más».

-¿La extensión del invierno y las jornadas tan oscuras son causantes de la alta tasas de suicidios que tiene Dinamarca?

-Algunos dicen que no es tan real, pero es muy real que en invierno hay más depresión y se nota en algunas noticias que leo donde el Estado ofrece más el soporte psicológico para los ciudadanos.

