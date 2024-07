Milei en Palermo: «Anunció dos aspirinas para un enfermo terminal», dijo «Chito» Forte

El director del Distrito 8 de Federación Agraria Argentina (FAA), Ulises «Chito» Forte, analizó que el presidente de la Nación, Javier Milei, no anunció ninguna medida económica en el predio de La Rural de Palermo. «Como viejo zorro, dirigente y chacarero notamos cuando los aplausos son genuinos y cuando son forzados, y ese aplausómetro estaba muy frío. El presidente leía un párrafo, paraba, miraba y les decía que aplaudan, y estamos hablando de la tribuna más leal a los principios libertarios, porque si hubiera sido en el congreso de FAA hubiera tenido muchos menos aplausos», planteó el dirigente piquense en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz.

Forte cuestionó que actualmente «no existe un programa económico» y sostuvo que el país «funciona en piloto automático».

«Antes se hacían todas las estupideces que se hacen ahora, porque teníamos cepo, cinco o seis tipos de cambio, alta carga impositiva, falta de financiamiento porque había que priorizar la mesa de los argentinos contra la oligarquía del campo; ahora le piden al campo que haga gran esfuerzo porque somos los héroes de la patria», expresó. «Pasamos de ser la mugre pasamos a ser los héroes de la patria, y no somos una cosa ni la otra, pero el rumbo económico es el mismo, no cambió nada, porque acá solamente cambio lo discursivo, porque esto es un gobierno populista como el que se fue», expresó.

«Este gobierno está planteando las ovejas libres en un campo libre lleno de zorros y pumas libres, y van a ganar los zorros y los pumas libres, nunca van a ganar las ovejas. Los anuncios que hizo son como querer vaciar un médano con una pala de tierra, porque anunció dos o tres aspirinas para ayudar al enfermo terminal», expresó.

Forte ironizó que el kirchnerismo «tiene de izquierda como yo de anoréxico» y «éste nos quiere hacer creer que no es populista pero se acaba la plata oficial y bancan a todos desde YPF, hay capitalismo de amigo, echan a los empleados públicos pero se quedan todos los ñoquis de La Cámpora en un contubernio bastante dudoso, sigue metiendo ñoquis, hay amigos y enemigos en la prensa y en las empresas».

«Sin expectativas».

«Personalmente no tenía expectativas -en el discurso de Milei en Palermo- y quien tenía expectativa es porque se quiere ilusionar», dijo Forte. «Como voy a tener expectativas si el ministro de Economía (Luis Caputo) se reunió, dos días antes, con la Mesa de Enlace y les dijo que tenían razón, pero marche preso… porque no hay reforma impositiva, no hay programa financiero y no hay programa de resurgimiento de las pymes agropecuarias», agregó.

-¿No le llamó la atención que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, haya pedido un voto de confianza y solicitado paciencia al campo en un difícil contexto económico y social?

-No juzgo el discurso de un dirigente de una asociación colega, pero él está en SRA y yo estoy en FAA, así que no pensamos parecido ni similares. El amigo Pino se ha expresado fuertemente apoyando este proyecto político y no le quedaba otra que hacer este discurso. El programa libertario o liberal que pregona este gobierno nacional está muy afín a los manifiestos fundacionales de la SRA y está en las antípodas de los manifiestos fundacionales del FAA».

-Bueno, parecía que la tribuna estaba bien seleccionada para aplaudir a Milei, incluso la vice Victoria Villarruel denunció que a sus colaboradores no los dejaron ingresar.

-A esa no la sabía… pero ahora van a saber lo que es una interna. Estos se pensaban que las internas las leían por los diarios y eran explicadores de internas, ahora van a saber lo que es una interna en carne propia.

-¿El discurso de Milei genera tranquilidad o inquietud al afiliado de FAA?

-No deja nada. Viven prometiendo futuro. Es como el marido infiel, promete futuro. Esto lo he discutido mucho dentro de FFA. Un proyecto política que excluye al 90 % y contiene al 10 %, nosotros estamos dentro del 90 %; un proyecto político donde quiero cero Estado y todo mercado, el mercado es concentrador por sí solo y el Estado sin mercado tampoco funciona. Tiene que haber libertad de mercado y el Estado tiene que corregir las impurezas que deja esa libertad, y es una libertad entre comillas… porque te libero, pero no te libero.

