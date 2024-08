Arabia Saudita planea una ciudad nueva y 15 estadios para el Mundial 2034

La Federación Saudí de Fútbol junto al príncipe heredero al trono Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud planean presentar un enorme proyecto que tendrá una ciudad nueva y 15 estadios para la candidatura del Mundial 2034.

Riad, Yeda, Khoba y Abha serán las cuatro ciudades encargadas de albergar 14 estadios, mientras que la nueva ciudad llamada «Neom» -Nuevo Futuro en islam- será un centro económico-tecnológico que albergará a la última y más reciente sede.

Este nuevo estadio tendrá una capacidad de aproximadamente de 92.000 espectadores y, al ser el más nuevo, podría ser la sede del partido inaugural y de la final del torneo.

Imagine the future with us in 2034! 💚

The #Saudi2034bid invites the world to join us on our journey of remarkable transformation as the home of global sport 🇸🇦 ⚽

Discover more: https://t.co/x8yAKWCwGE#GrowingTogether pic.twitter.com/Z90GfWK2Yg

— Saudi Arabia FIFA World Cup™️ 2034 bid (@Saudi2034bid) July 31, 2024