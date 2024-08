Torneo Federal A: Ferro de General Pico sigue sin poder ganar

Ferro Carril Oeste de General Pico igualó ayer 1 a 1 con San Martín de Mendoza, en un partido válido por la tercera fecha de la Reválida A del Torneo Federal «A» de fútbol. Luciano Riveros, a los 33 minutos del primer tiempo, puso en ventaja al Verde que cortó una larga racha sin convertir goles. Gastón Pedernera, a los 50 minutos del primer tiempo, puso el empate para los mendocinos cuando ya jugaban con uno menos por la expulsión de Facundo Oviedo.

En el complemento, el defensor visitante Nahuel Bernabé se fue expulsado y San Martín quedó con nueve jugadores en cancha, pero Ferro no supo aprovechar su superioridad para plasmarla en el resultado.

Con el empate de este sábado, Ferro de Pico quedó a tres puntos de Estudiantes y Cipoletti, en la lucha por la permanencia, pero ambos completarán hoy la fecha por lo que el Verde, que en la próxima tiene libre, puede quedar muy complicado.

La jornada se completará hoy con Sol de Mayo de Viedma vs. Deportivo Rincón; Cipolletti vs. Estudiantes de San Luis y Juventud Unida de Santa Isabel vs. Huracán Las Heras.

