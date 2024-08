Una castense y un santarroseño, viven en un motorhome y recorren las rutas argentinas

La castense Claudia Becher y el santarroseño Daniel Zorzi desde hace tres años viven «en una casa con ruedas» recorriendo «las maravillas del país» y «creando» amistades. «Tenemos todas las comodidades y tiempo para nosotros. Podemos vivir más minimalista y con menos consumo. Hoy nos hacen creer que necesitamos tantas cosas para vivir y en realidad podemos ser felices con mucho menos», destacaron los entrevistados.

Claudia Becher era peluquera y atleta en Eduardo Castex, mientras que Daniel Zorzi era farmacéutico en Santa Rosa y fue presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa entre 1997 y 2001. Hoy su farmacia la maneja su hijo y una farmacéutica está a cargo de la dirección técnica.

«¿Cómo surgió esta aventura que se transformó en un estilo de vida? Bueno, pandemia mediante se nos ocurrió comprar un motorhome para salir a pasear y vacacionar cada tanto, pero hicimos un primer viaje que nos gustó mucho y decidimos dejar de alquilar y nos vinimos a vivir a nuestra casa móvil», recordó Zorzi.

Ese «primer viaje» fue a Puerto Madryn para visitar a Héctor, el hermano de Daniel. Y hoy risueños recuerdan que salieron de Santa Rosa y tardaron «ocho días para hacer 800 kilómetros. Ahí nos dimos cuenta que nos gustaba este estilo de vida. Y cuando regresamos nos sentíamos prisioneros en una casa fija, así que ahí decidimos dejar de alquilar, y vendimos, regalamos y prestamos la mayoría de las cosas que teníamos», narraron.

Más de 45 mil kilómetros.

Claudia y Daniel se conocieron hace cinco años, y alquilaban una casa entre Santa Rosa y Toay. «La vida nos puso en el camino para compartir esto que inicialmente parecía una locura o una aventura, pero hoy es una forma de vida», coinciden.

Con el primer motorhome realizaron más de 30 mil kilómetros, y con el actual ya superaron los 15 mil. Y en estos días «pasamos por La Pampa» para hacer el service, y después continuarán recorriendo las rutas argentinas. «Pensamos ir a La Rioja, pero no sabemos, porque solamente sabemos que no tenemos planes. Días atrás íbamos a hacer ese viaje, nos llamó un amigo que se iba al extranjero y fuimos a cuidarle la casa», transmitieron.

Daniel y Claudia se consideran «nómades» y no tiene planificado salir fuera del país. «Nuestra idea es recorrer el país, conocer sus pueblos y su gente. En algunos lugares donde vamos nos quedamos más de lo previsto. Y hemos recorrido muy poco porque nuestro país es inmenso y nos quedan infinidad de lugares por conocer», aseguran. Y aclaran: «No buscamos shopping, no buscamos teatro, nosotros buscamos naturaleza y contacto con la gente».

«Estos días que estamos en La Pampa aprovechamos para recorrer pueblos, porque somos pampeanos y no conocemos muchos pueblos que tienen cosas hermosas e historias increíbles», admiten.

«Autosustentables».

El primer viaje «de la nueva vida» fue a Ushuaia para pasar las fiestas de fin de año, donde se quedaron más de 45 días, cuando tenían pensado inicialmente quedarse «entre una semana y diez días».

Los entrevistados admiten que después de la pandemia del Covid 19 se incrementó la cantidad de «rodanteros» que recorren las rutas nacionales. «No todos andan en motorhome, algunos andan en bicicleta o autos chicos o caminando. En Ushuaia nos encontramos con gente que andaba en un 4L, otros en un Fiat 600 y también en un Citroën y están todos felices, o sea que no se necesita tanto para cumplir los sueños», relataron.

-Es necesario contar con recursos para disfrutar de este estilo de vida.

-Nosotros nos dimos cuenta que viviendo así gastamos menos que en una casa fija. No pagamos alquiler, no pagamos luz, no pagamos gas, no pagamos impuestos ni internet, a nosotros con una garrafa de gas para la cocina y el calefón y combustible nos alcanza para vivir. Y si el combustible aumenta hacemos menos kilómetros. No hay que esperar a jubilarse para vivir de otra manera, porque si no lo cumplís queda en un sueño.

-En este motorhome tienen todas las comodidades.

-Somos totalmente autosustentables y solamente necesitamos una vez por semana cargar el tanque de 200 litros de agua. Aprendimos a cuidar el agua porque gastamos 200 litros por semana, y cuando vivís en una casa gastás mucho más. Tenemos cocina, comedor, dormitorio, baño con ducha, calefactor, heladera con freezer y paneles solares para recargar las baterías. No tenemos internet y televisión por elección propia, porque elegimos desconectarnos para preservarnos, pero después tenemos todas las comodidades en el motorhome.

-El aumento del combustible y la crisis económica la perciben en sus viajes.

-Sí, vemos menos vehículos en las rutas y en algunos sitios vemos menos movimiento. Lo percibimos más cuando pasamos por las ciudades y tenemos contacto con la gente.

-Daniel, como farmacéutico, este estilo de vida es más relajante en tiempos donde altos consumos de psicofármacos.

-Era farmacéutico porque tengo el título pero me lo saqué, porque llegó un momento que no era coherente estar detrás del mostrador, porque la gente iba a buscar una solución rápida que es la pastillita milagrosa. Ya venía con algunos cambios en mi vida, donde me daba cuenta que en realidad no necesitamos tanto de lo que nos quieren vender y hacer creer que necesitamos. Quienes nos conocen dicen que este cambio de vida nos rejuveneció, que nos ven más saludables y solamente consumimos aire libre, hacemos caminatas, hacemos yoga, hacemos actividad física y tenemos buen descanso. Hoy no necesitamos ni vitaminas ni tranquilizantes.

-¿O sea que somos víctimas del consumismo o capitalismo?

-Sí, en todo. Desde que tenés que cambiar el celular cada tanto, tenés que cambiar el auto o los muebles. Te compras algo para ser feliz un rato y después estás 12 meses para pagar esa felicidad. Como dice Pepe Mujica, te comprás un mate y no lo pagás con plata, lo pagás con el tiempo que tenés que trabajar para juntar esa plata. Con muy poco podemos vivir, y no necesitamos todo lo que nos hace creer el capitalismo que necesitamos, porque necesitan vender.

