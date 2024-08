Cumplió su promesa y le construyó a su hija el auto de los Picapiedra

Una promesa realizada hace 20 años se terminó materializando en la actualidad cuando la usuaria de TikTok Maqui (@kalenag59) realizó un video para comentar que su papá finalmente le había construido el auto de los Picapiedra que tanto quería desde los siete años.

“Cuando yo tenía siete años mi papá me prometió que me iba a hacer el auto de los Picapiedra porque a mí me gustaba mucho la serie, cuestión que siempre siguió diciendo te lo hago este año y nunca lo hizo. Han pasado 20 años, pero el señor lo logró”, explicó Maqui alegre en su video.

Asimismo, la usuaria de redes sociales destacó que su flamante “Troncomóvil” tiene un motor 4 tiempos de 110 c.c. y que tiene cambios (primera y marcha atrás). Luego, salió a probarlo por la calle junto a su padre y amigos.

Este auto respeta el aspecto original que aparecía en los Picapiedra: tiene una estructura de madera, techo de tela y un volante íntegramente de madera que fue construido con madera de un árbol que fue podado.

La historia despertó mucha emoción y nostalgia en las redes sociales, debido a que el programa infantil Los Picapiedra ha marcado a generaciones de niños durante décadas y los comentarios de los usuarios han sido más que positivos.

Sin embargo hubo algunos puristas y románticos que destacaron: “Si tiene motor no es el auto de los Picapiedra”, en referencia que en la serie animada la propulsión del Troncomóvil se realizaba mediante el movimiento constante de los pies de quienes integraban el auto.

