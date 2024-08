El mensaje de Ziliotto: «Estamos lejos de las elecciones, hay que pensar en los que más sufren»

El gobernador Sergio Ziliotto se refirió –indirectamente- al parálisis de la Cámara de Diputados de La Pampa, donde la oposición se negó –por tercera vez consecutiva- a dar quórum para tratar el proyecto de ley de Aporte Solidario para garantizar la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables. “Es momento de poner los intereses colectivos por encima de los sectoriales”, destacó en un acto de entrega de viviendas en Colonia Santa María. “Estamos muy lejos de las elecciones, hay que pensar en los que más sufren. Ese es el camino que yo siempre llevo adelante y que le propongo a toda la dirigencia de la provincia de La Pampa. Pensemos en todos, no dejemos a nadie en el camino”, agregó.

El proyecto impone aportes -por seis meses- de los bancos y las financieras, del Casino, de funcionarios de altos ingresos y grandes contribuyentes, con el fin de recaudar $17.500 millones para garantizar la asistencia alimentaria de los sectores más vulnerables. La oposición pretende que no se afecte al sector financiero.

Ziliotto explicitó que “en otros ámbitos vemos cómo se trata de poner trabas a una gestión de gobierno”. “Cuando le retacean apoyo a un gobernador o a un gobierno, más allá del signo político, no lo están castigando a él, están perjudicando a la gente. Por eso creo que es el momento de tomar este tipo de acciones, de los dirigentes que tenemos la responsabilidad de gobernar a nivel municipal, a nivel provincial tiremos todos para el mismo lado, ese es el camino, no hay otro”, expresó.

“Hay un slogan de gobierno que dice ´La Pampa trabaja´; lo hace por esencia, todos trabajan por un futuro mejor y creo que es el camino que no tenemos que abandonar. Debemos entender que las diferencias, cuando son ideológicas y cuando tienen que ver con la posibilidad que las gestiones cambien de signo político, se dirimen en las urnas, mientras tanto cada uno tenemos la responsabilidad de gobernar y tenemos obligación de cumplir el mandato popular”, expresó.

Reiteró que “ponerle trabas a un gobierno, no es perjudicar al gobernador, es retacearle la posibilidad de tener viviendas, trabajo o tener comida a todos y a cada uno de los pampeanos”, dijo; y sostuvo que “la única manera de salir adelante es construir una sociedad cada vez más solidaria. Entender que algunos que tienen poco, que necesitan de otro y no lo buscaron, si no que la vida, las circunstancias, las políticas económicas, los llevó a ese lugar”.

“Es momento de poner los intereses colectivos por encima de los intereses sectoriales. Estamos muy lejos de las elecciones, hay que pensar en los que más sufren. Ese es el camino que yo siempre llevo adelante y que les propongo a toda la dirigencia de la provincia de La Pampa. Pensemos en todos, no dejemos a nadie en el camino”, cerró.

