Inédito: Diplomáticos lanzan medidas de fuerza en rechazo al pago de Ganancias

Con 320 a favor y 60 en contra, la asamblea de la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) aprobó la implementación de medidas de fuerza por primera vez en la historia de la Cancillería. «Los diplomáticos van a arrastrar los pies. El trabajo va a ser a reglamento para hacerle sentir a Mondino las consecuencias», afirmó una fuente diplomática a LPO.

El paquete de acciones contra el pago de Ganancias en el plus que cobran en el exterior comienza el lunes y tendrá una semana de duración. Las mismas se basan en no firmar el recibo de sueldo como nota de protesta para la justicia, un petitorio a Diana Mondino para que no instrumente la retracción de Ganancias, jornada reducida en el país y en el exterior con el retiro dos horas antes del 12 al 16 de agosto, cartelería dentro del ministerio y en las redes sociales y la abstención de licitar (mecanismo por el cual los diplomáticos se anotan para varios destinos).

Asimismo, se mantienen en estado de alerta y movilización hasta la celebración de una nueva reunión del comité de crisis y asamblea que se desarrollará el próximo 16 de agosto.

Las medidas fueron menos contundentes de la que esperaban una parte de los diplomáticos de base que proponían paralizar los consultados, pero destacan que el hecho de haber tomado una medidas de acción directa es un inédito en la historia del Palacio San Martín.

Además, como adelantó LPO, en el sindicato de los diplomáticos apuestan aun fallo favorable de la justicia. APSEN presentó un amparo a través del abogado Ricardo Gil Lavedra ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo del que confían puede prosperar por el perfil del juez. «La justicia falla a nuestro favor, es obvio que el diferencial no es salario», apunta una fuente diplomática.

No obstante, aclaran fuentes diplomáticas, que el enojo de las bases con la conducción de APSEN es cada día más fuerte, sobre todo con el presidente Ernesto Michel y se vice, Darío Zelaya que está cerca de irse a Corea del Sur como embajador.

El titular anterior, Gustavo Zlauvinen, dejó el cargo para irse a Austria, una plaza más que codiciada en el universo de la Cancillería.

«Los diplomáticos van a arrastrar los pies. El trabajo va a ser a reglamento para hacerle sentir a Mondino las consecuencias en la firmas de expedientes, reuniones con empresarios y renovación de pasaportes», concluye una fuente que estuvo presente en la reunión.

