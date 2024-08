Crisis universitaria: docentes perdieron 55% de poder adquisitivo en 2024

Los docentes universitarios reclaman que perdieron el 55% de poder adquisitivo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei en diciembre 2023. Frente a este panorama, y una oferta paritaria que consideran insuficiente, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó un paro docente universitario de 72 horas a partir de este lunes 12.

Desde el gobierno ofrecieron un aumento salarial del 5% en dos cuotas: 3% para agosto y 2% para septiembre. Un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta que los gremios, con el apoyo de los rectores, reclamaban un 40%.

El docente universitario Antonio Rossello, en dialogo con C5N, explicó que “hubo una falsa paritaria porque el Gobierno ofrece a quienes ganan $301 mil el 3% para agosto y el 2% para septiembre». «Es realmente una burla, somos los docentes peores pagos del país”, dijo refiriéndose a la situación en Buenos Aires. En la escala salarial más baja, le siguen Jujuy y Mendoza.

“No hubo paritarias, fueron aumentos unilaterales”, sostuvo el docente quien considera que una de las grandes trabas para definir el aumento es la falta de diálogo con el Gobierno. Es por esto, que el próximo lunes comenzará un paro de 72 horas en todo el país. También se sumarán los colegios secundarios que dependen de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

“Ellos dieron un 270% de aumento que en algunas universidades se cobró y en otras no. No hay para becas estudiantiles, ahora está estancado en $20 mil. Con eso no pagás el transporte”, manifestó y reveló que “un docente de hasta 10 años de antiguedad cobra menos de $150 mil». «Esto produce renuncias en la docencia universitaria», explicó Rosello, poniendo en números la base del reclamo para explicar la gravedad de asunto.

Universidades Nacionales convocaron a un paro de 72 horas

Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales resolvieron convocar a un plan de lucha de 72 horas que incluirá paros y actividades de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto, en disconformidad con la crisis salarial que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras de las universidades públicas.

Adicionalmente, la protesta tendrá lugar también los días 20 y 21 de agosto, a la que procederá el 23 de agosto una reunión entre los/as representantes de las federaciones docentes y no docentes con el fin de evaluar la continuidad de las medidas.

Desde el sindicato detallaron: »Convocamos a trabajadoras y trabajadores de las Universidades Nacionales, a través de las propuestas que realicen las diferentes asociaciones de base, a sumarse a las jornadas de protesta».

