Llega la cuarta temporada de «Emily en París» en Netflix

Los usuarios de Netflix siguen el día a día de las novedades que presenta la plataforma de streaming más popular, y son muchos los fans que están ansiosos a la espera de la nueva temporada de “Emily en París”.

Se trata de la comedia romántica estadounidense protagonizada por Lily Collins, que estrenará esta semana la primera parte de su cuarta temporada.

De qué trata “Emily en París”

Es una serie de comedia romántica estadounidense que sigue las aventuras de Emily Cooper, una joven de Chicago que se muda a la Ciudad del Amor para un nuevo trabajo en una prestigiosa agencia de marketing de lujo.

¿De qué va la serie?

Emily, interpretada por Lily Collins, llega a París con la ilusión de conquistar el mundo de la moda y las redes sociales. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que la vida en la capital francesa no es tan idílica como imaginaba. Se enfrenta a una nueva cultura, un idioma que no domina del todo y a compañeros de trabajo que no la reciben con los brazos abiertos.

A lo largo de la serie, Emily se sumerge en la vida parisina, descubriendo sus encantos y sus desafíos. Se enamora de la ciudad, de su comida, de su moda y de su gente. Pero también se enfrenta a dilemas profesionales y personales que la harán crecer y evolucionar.

Cuándo se estrena “Emily en París”, temporada cuatro

La cuarta temporada de “Emily en París” se estrena en Netflix este jueves 15 de agosto. Será la primera parte de esta entrega. La la segunda parte se estrenará el 12 de septiembre de 2024.

Tráiler de la cuarta temporada de Emily en París

COMPARTIR ESTA NOTICIA:

WhatsApp

Tweet

Imprimir



Comentarios

Comentarios