Verna movió el tablero politico: Se reunió con intendentes en General Pico

El ex gobernador de La Pampa Carlos Verna dio un paso más en su regreso a la política luego de meses de bajo perfil. Ayer, en su ciudad, General Pico, recibió a un grupo de intendentes en la esquina de las calles 14 y 105. En esa intersección de calles se encuentra el histórico bunker del líder de la Línea Plural y mentor del actual gobernador Sergio Ziliotto.

El cónclave tuvo entre los presentes a la jefa comunal piquense, Fernanda Alonso y su par de Santa Rosa, el ex camporista Luciano di Nápoli, publicó el diario La Arena. Justamente estos dos alcaldes forman parte del grupo que viene amagando con conformar una suerte de “línea interna de intendentes” de cara a las elecciones legislativas de 2025, pero sobre todo pensando en las generales de 2027, cuando Ziliotto ya no podrá competir debido a que no puede ser reelecto.

El sitio de noticias Infopico destacó ayer que la reunión comenzó a las 17.30 y finalizó pasadas las 20.00 horas. Luego comieron un asado, todo en el marco de un enorme hermetismo, como suele ocurrir en las reuniones que encabeza del ex gobernador.

Siete visitantes.

Una de las fuentes aseguró que en el cónclave participaron siete intendentes. Además de Alonso y di Nápoli, habrían estado Manuel Feito (Lonquimay), Adriana García (Winifreda) y Gustavo Adrián Pérez (Anchorena).Los otros dos eran una incógnita, al menos hasta anoche. El que no estuvo fue Ariel Rojas, de Toay.

Otra fuente, en este caso una que participó del encuentro, aseguró que la reunión fue solicitada por las y los intendentes del grupo que se viene reuniendo. Afirmó que fue una muy buena charla y que resultó muy positivo para los visitantes escuchar las opiniones del ex mandatario.

“Está muy bien y tiene una visión crítica de muchas cosas, pero vale la pena escucharlo”, remarcó e incluso admitió que hay muchos en el peronismo que “se ponen nerviosos” por las conversaciones que viene teniendo el grupo de jefes y jefas comunales y ahora por la reunión con Verna.

“Uno puede estar o no de acuerdo con Verna, pero sin dudas es una referencia para escuchar”, sostuvo. Añadió luego que durante las dos horas de conversaciones no se habló de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y una de las figuras que asoma en el peronismo nacional en oposición a Javier Milei.

Planta de GNL.

Cabe recordar que la última aparición de Verna fue un mensaje en la red X en el que celebró la decisión del Estado nacional, a través de YPF, de otorgarle la obra de la planta de licuefacción a la provincia de Río Negro, en contra de las pretenciones de la provincia de Buenos Aires, de que se instalara en Bahía Blanca.

“YPF decidió instalar la nueva planta de GNL en Río Negro. ¡Una buena noticia para la PATAGONIA y para los trabajadores petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa!”, escribió entonces. “La Pampa forma parte de la Región Patagónica sin beneficio de inventario. El Gobernador de La Pampa integra la Liga de Gobernadores Patagónicos y los Diputados Provinciales de La Pampa integran el Parlamento Patagónico. La Pampa nunca será el patio trasero de Buenos Aires”, añadió.

El posteo fue el 31 de julio, apenas unos días después de la visita de Kicillof a La Pampa para firmar convenios junto a Ziliotto. El actual gobernador no respondió pero sí lo hizo su secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá: “Carlos, permitime disentir, para nuestros trabajadores del sur hubiera sido mejor Bahía Blanca. Además no olvidemos que por culpa del acompañamiento de los gobernadores de Santa Cruz, Neuquén y de Río Negro hoy nuestros trabajadores tienen que pagar Ganancias, para nada confiables!”

