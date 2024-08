El drama de Ricky Maravilla: Se hizo cirugías y le habrían bloqueado la cuenta bancaria porque la app no reconoce su cara

El popular cantante de cumbia salteño Ricky Maravilla se sometió en los últimos tiempos a cirugías faciales que cambiaron el aspecto de su rostro y en ese contexto surgieron rumores que indican que le abrían bloqueado la cuenta del banco porque la inteligencia artificial no reconoce su rostro.

Según los trascendidos, Ricky Maravilla habría iniciado un reclamo ante Mercado Pago debido a que no puede acceder a su dinero porque el sistema facial de seguridad de esta billetera virtual no le reconoce el rostro, algo que le estaría generando contratiempos económicos.

Estas versiones llegaron a la televisión cuando la periodista de espectáculos Pilar Smith dijo al aire en su programa Gossip de Net TV que le estaba “llegando mucha información de gente que nos está viendo en este momento y que asegura que Ricky Maravilla quiso hacer un reconocimiento facial de la cuenta de Mercado Pago y no lo reconoció. Y se quedó sin cuenta, esto es información que me está llegando”.

La conductora ahondó en el tema: “Uno de los empleados aparentemente lo contuvo porque estaba mal. Dicen que además está mal porque la gente por la calle ya no lo reconoce”.

Según la información vertida en el canal de TV, Ricky Maravilla habría hecho la denuncia en el Banco Provincia ubicado en Avenida Corrientes y Medrano a nombre de Luis Ricardo Aguirre, nombre y apellido que figuran en su DNI.

El descargo de Ricky Maravilla sobre sus supuestas cirugías estéticas

Ante estos rumores Ricky Maravilla se contacto con Teleshow para hacer su descargo y aseguró: “Nada que ver, no soy yo. Hace tiempo que no voy a un banco, será otro Ricky. No estuve en ningún banco en estos días”.

Y continuó culpando a su ex novia sobre el inicio de estos rumores: “Estuve pensando y ya sé quién está detrás de todo esto y me lo endosan a mí. Es Taky Natalí, tengo pruebas, yo tengo la culpa por haber creado el monstruo”.

Ricky Maravilla también negó “haberse realizado un retoque estético en los últimos tiempos” y destacó que las imágenes que surgieron de él con un rostro distinto al que venía montando se deben a “un filtro de instagram” que habrían usado cuando asistió al programa La Cúpula Musical concedido por la ex integrante del grupo Las Primas, Karina Ranni.

