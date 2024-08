Torneo Provincial 2024: Racing de Castex «será competitivo», dijo Leguizamón

«El camión de caudales está en otro lado, nosotros le tenemos que sacar jugo a las piedras para competir, pero si clasificamos vamos a ser una molestia para cualquiera», aseguró el entrenador de Racing Club de Eduardo Castex, Edgardo Leguizamón. El equipo albo debutará este sábado, a las 19 horas, frente a All Boys en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa, por la Zona A del Torneo Provincial de Fútbol «José Aragonés».

«Seremos los representantes de la ciudad y trataremos de ser competitivos», destacó. El equipo castense llegará a esta competencia después de una irregular participación en la Liga Pampeana.

«En dos años se nos fueron 14 jugadores y seguimos formando y potenciando lo que tenemos en el club. En estos años hemos levantado copas y se agrandó la infraestructura del club», destacó Leguizamón.

Como refuerzos llegaron el delantero Eytan Delgado -desde Estudiantil-, el volante Javier Canteros -ex Temperley-, el defensor Alan Córdoba Vera -Deportivo Barraca (Sta Fe)-, Leandro Zacarías -Victoriano Arenas-, Valentino Carlucche -Mac Allister-, Agustín García -Pico FC- y el regreso del delantero Elías Monzón.

«Competitivos».

Leguizamón tratará de rearmar un plantel que le permita ser competitivo en el torneo interligas. Enumeró que se fue Gastón Palma «que tratamos de recuperar en este poco tiempo y nos llevaron a Alles, y trataremos de ir reinventándonos con mucho trabajo». «Ya habíamos perdido a Chazarreta, Reyes no tuvo una buena temporada y jugó poco y la desazón de Renzo Frank que era un líder y se fue a mitad de camino», agregó.

«La vuelta de (Ricardo) Ramírez, (Lautaro) Ortiz y (Nicolás) Bellendier alimenta que tengamos esperanzas que andemos bien, pero se nos fueron jugadores importantes y cuando hay alguno bueno te lo lleva Costa

Brava», destacó. «Acá tenemos que rearmarnos con inteligencia, porque en Alvear Fútbol Club tenían un nueve y ahora llevaron dos más, eso no existe en Racing Club y tenemos que trabajar atrás de Costa Brava, Alvear FC y All Boys de Santa Rosa», expresó.

-¿Racing Club será protagonista, competitivo o parteneire?

-Nos tocó una zona difícil y me gusta enfrentar a All Boys. Nosotros somos competitivos, tenemos la misma ilusión del resto, nos tocó una zona difícil, pero deseaba jugar el primer partido contra All Boys de Santa Rosa y ojalá que estemos a pleno porque muchas veces hicimos posible lo imposible. Y no te olvides que los poderosos necesitan de los humildes.