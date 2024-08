Comienza el Torneo Provincial 2024: El reconocimiento a José Aragonés, un DT extraordinario que ayudó a cientos de chicos

Hoy comenzará el Torneo Provincial de Fútbol que lleva el nombre de José Aragonés, en reconocimiento a una persona muy vinculada al deporte, que escribió páginas doradas en la historia del fútbol de La Pampa y también puso su granito de arena para sacar de la calle a muchos pibes, dándole la oportunidad de tener contención y jugar a la pelota.

La pelota empezará a rodar este sábado a las 19, con el partido entre All Boys y Racing de Castex, válido por la zona “A”, en el estadio Ramón Turnes, del equipo santarroseño.

En la previa del encuentro se realizará un acto de inauguración con la presencia de las autoridades de las tres ligas y el subsecretario de Deportes y Turismo Recreativo de La Pampa, Ceferino Almudévar.

Los equipos se formarán para escuchar el Himno Nacional y luego las autoridades de las entidades rectoras del fútbol provincial darán el puntapié inicial simbólico que pondrá en marcha la competencia.

UNA TRAYECTORIA CON TRIUNFOS Y CONTENCIÓN

Rodrigo Aragonés, hijo de Don José, agradeció en nombre de toda la familia la decisión de que el torneo lleve el nombre de su padre y señaló el importante rol que cumplió a lo largo de su vida, no solo en la faceta estrictamente deportiva, sino también ayudando a que muchos chicos tuvieran un lugar de contención e hicieran una vida sana.

“Viví en carne propia todo lo que mi padre hizo por el fútbol, estoy muy agradecido desde el minuto uno, cuando se comunicaron conmigo para preguntarme si el torneo podía llevar su nombre. Siempre dio todo por el fútbol así que es una gran alegría que lleve su nombre, a pesar de la tristeza de no tenerlo con nosotros”, manifestó con profunda emoción.

Rodrigo consideró que es una linda forma de recordarlo: “Yo estoy agradecido con la gente, el día que falleció se acercaron muchas personas y nos ayudaron mucho. Ahí se ve el afecto, el cariño que le tenían. Tengo miles de recuerdos, en cada cancha a la que vaya algo me hace pensar en él. Siempre voy a ver a Ferro y se me escapa alguna lagrimita porque vivimos muchas cosas en la mayoría de las canchas de La Pampa”.

UN REFERENTE

José Aragonés fue referente no solo como técnico sino también en la importante función social que tiene el fútbol, sacando a muchos chicos de las calles y brindando la posibilidad de practicar un deporte.

“Es una satisfacción muy grande que el Torneo lleve su nombre, es un orgullo para mí, para la familia, mi hermano, que somos los que siempre estuvimos con él. Sacó a muchos chicos de la calle y los llevó a un club, mi papá era como un padre para muchos de esos chicos”, concluyó

Aragonés falleció en General Pico en junio a los 79 años y ahora, con el lanzamiento del Provincial de Fútbol invocando su nombre, se suma el reconocimiento de la comunidad deportiva provincial y regional, acorde con la trayectoria del histórico DT piquense. Se le reconoce como el técnico más ganador de la Provincia (cuatro veces levantó la copa de este Torneo que hoy lleva su nombre).

«Cochengo» fue un estudioso y apasionado entrenador que llevó a alto nivel a varios de los equipos que le tocó conducir, entre ellos Costa Brava, Ferro Carril Oeste de General Pico, All Boys de Santa Rosa y Estudiantil de Eduardo Castex.

Hijo de Osvaldo, un humilde trabajador del desactivado Molino Fénix de General Pico, y de Ángela, nativa de General Acha, José tuvo ocho hermanos.

FIXTURE

Zona A

Primera fecha: All Boys vs. Racing y J. Regional vs. Belgrano.

Segunda fecha: Belgrano vs. All Boys y Racing vs. J. Regional.

Tercera fecha: Belgrano vs. Racing y J. Regional vs. All Boys.

Cuarta fecha: Racing vs. Belgrano y All Boys vs. J. Regional.

Quinta fecha: All Boys vs. Belgrano y J. Regional vs. Racing.

Sexta fecha: Racing vs. All Boys y Belgrano vs. J. Regional.

Zona B

Primera fecha: Costa Brava vs. Deportivo Alpachiri y Santa Rosa vs. Ferro de Realicó.

Segunda fecha: Ferro de Realicó vs. Costa Brava y Deportivo Alpachiri vs. Santa Rosa.

Tercera fecha: Ferro de Realicó vs. Deportivo Alpachiri y Santa Rosa vs. Costa Brava.

Cuarta fecha: Deportivo Alpachiri vs. Ferro de Realicó y Costa Brava vs. Santa Rosa.

Quinta fecha: Costa Brava vs. Ferro de Realicó y Santa Rosa vs. Deportivo Alpachiri.

Sexta fecha: Deportivo Alpachiri vs. Costa Brava y Ferro de Realicó vs. Santa Rosa.

Zona C

Primera fecha: Independiente de Arauz vs. All Boys de Trenel y Ferro de Pico vs. D. Winifreda.

Segunda fecha: D. Winifreda vs. Independiente de Arauz y All Boys de Trenel vs. Ferro de Pico.

Tercera fecha: D. Winifreda vs. All Boys de Trenel y Ferro de Pico vs. Independiente de Arauz.

Cuarta fecha: All Boys de Trenel vs. D. Winifreda y Independiente de Arauz vs. Ferro de Pico.

Quinta fecha: Independiente de Arauz vs. D. Winifreda y Ferro de Pico vs. All Boys de Trenel.

Sexta fecha: All Boys de Trenel vs. Independiente de Arauz y D. Winifreda vs. Ferro de Pico.

Zona D

Primera fecha: Alvear FBC vs. Campos y A. Macachín vs. Sp. Independiente.

Segunda fecha: Sp. Independiente vs. Alvear FBC y Campos vs. A. Macachín.

Tercera fecha: Sp. Independiente vs. Campos y A. Macachín vs. Alvear FBC.

Cuarta fecha: Campos vs. Sp. Independiente y Alvear FBC vs. A. Macachín.

Quinta fecha: Alvear FBC vs. Sp. Independiente y A. Macachín vs. Campos.

Sexta fecha: Campos vs. Alvear FBC y Sp. Independiente vs. A. Macachín.