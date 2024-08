Torneo Provincial 2024: Siete equipos comenzaron liderando el torneo interligas

Siete equipos comenzaron liderando sus zonas en el Torneo Provincial de Fútbol “José Aragonés”, cuya primera fecha se desarrolló entre el sábado y este domingo. Una decena de expulsados se registró en el inicio de la competencia interligas. RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA.

ZONA A

All Boys de Santa Rosa derrotó 2 a 0 a Racing Club de Eduardo Castex, con anotaciones de Agustín Servetto –de penal- y Mariano Nagore, y fueron expulsados el delantero Leandro Zacarías y el entrenador Edgardo Leguizamón del equipo castense.

En Miguel Cané, Juventud Regional perdió 4 a 0 con General Pico, con anotaciones de Emanuel Martini –en dos ocasiones-, Carlos González y Brian Serrano, y fueron expulsados Hernán Alfonzo en el conjunto santarroseño y Franco Vázquez en el equipo local.

POSICIONES: All Boys y General Belgrano de Santa Rosa, 3; Racing Club y Juventud Regional, 0.

PRÓXIMA FECHA: General Belgrano vs All Boys y Racing Club vs Juventud Regional

ZONA B

Costa Brava goleó 3 a 0 a Deportivo Alpachiri en el estadio Nuevo Pacaembú, con goles de Joaquín Arce, Fernando Ertel –de penal- y Lautaro Ibarra –de penal-, y el arquero Raúl Alomo le contuvo un penal al piquense Pablo Agüero.

En el otro partido, Atlético Santa Rosa venció 2 a 0 a Ferro Carril Oeste de Realicó, en el estadio Mateo Calderón de Santa Rosa, con anotaciones de Axel Pérez y Leonardo Reynoso.

POSICIONES: Costa Brava y Atlético Santa Rosa, 3; Ferro de Realicó y Deportivo Alpachiri, 0.

PRÓXIMA FECHA: Ferro de Realicó vs Costa Brava y Deportivo Alpachiri vs Atlético Santa Rosa.

ZONA C

Independiente de Jacinto Arauz le ganó 2 a 1 a All Boys de Trenel, con las anotaciones de Joaquín López y Leonel Martens para los sureños y Juan Martínez para los trenelenses.

Y en el estadio Coloso de Barrio Talleres, Ferro Carril Oeste de General Pico empató 1 a 1 con Deportivo Winifreda, con los tantos de Renzo Frank para los piquenses y Kevin Arrieta para los winifredenses, y fue expulsado Nazareno Peralta en el equipo girasolero.

POSICIONES: Independiente de Jacinto Arauz, 3; Deportivo Winifreda y Ferro de General Pico, 1; y All Boys de Trenel, 0.

PRÓXIMA FECHA: Deportivo Winifreda vs Independiente de Jacinto Arauz y All Boys de Trenel vs Ferro de General Pico.

ZONA D

Alvear FC venció 1 a 0 a Unión Deportiva Campos de General Acha, con una conquista de Axel Bertaina de penal; y fueron expulsados Juan Bravo en los achenses y Cavalotti en el conjunto local.

Y en la Bombonerita Roja, Atlético Macachín venció 3 a 1 a Sportivo Independiente, con los goles de Nicolas López, Michael Miranda y Laureano Lencina, y Federico Berttino descontó para los piquenses; y fueron expulsados Román Lovera, Luciano Campuzano en los norteños y Mateo Rodríguez en los vencedores.

POSICIONES: Atlético Macachín y Alvear FC, 3; Unión Deportiva Campos y Sportivo Independiente, 0.

PRÓXIMA FECHA: Sportivo Independiente vs Alvear FC y Unión de General Acha vs Atlético Macachín.