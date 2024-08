El FreJuPa aprobó por mayoría la ampliación del Presupuesto 2024

En la sesión de la Cámara de Diputados se aprobaron con modificaciones -por mayoría- dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP), donde se incrementa el Presupuesto General 2024 y se declara prioritario y de interés público el Sistema de Asistencia Alimentaria.

Como miembro informante, el diputado Daniel Lovera, explicó que el proyecto de ampliación presupuestaria es «determinante» para poder afrontar con recursos los meses restantes de este año. Y apuntó: «con la información necesaria para garantizar los recursos públicos es fundamental contar con proyecciones realistas, los cuales deben ser provistos por Nación, pero eso no ocurrió en tiempo y forma». Y afirmó que «también para que las y los trabajadores puedan contar con una pauta salarial manteniendo así la calidad de vida».

El legislador agregó que se incrementa en este proyecto el aumento de ingresos brutos para sectores específicos de la economía. «La Pampa se encuentra en una situación que no puede ser desconocida y nada tiene que ver con la confección del Presupuesto inicial», expresó.

También la legisladora María Luz Alonso defendió el proyecto de ampliación del Presupuesto diciendo que «llegamos acá porque esta novela empezó el 5 de marzo, cuando el Ejecutivo envió un proyecto de aporte solidario mucho más abarcativo, donde se pedía un aporte extraordinario por medio año, hoy seis meses después seguimos hablando de esto, y en este tiempo, la inflación de alimentos acumuló 30%, por la escases de recurso y no se depositó el Rafe».

La legisladora del FreJuPa, que es economista, manifestó que La Pampa “hizo un enorme esfuerzo para tratar sostener la economía a pesar del fuerte viento en contra de Nación, con un gobierno nacional que en el plano financiero continúa con emisión cero, con micro devaluaciones al 2% mensual, a lo que se suma la caída de reservas y suba del riesgo país, una situación que no parece ser sostenida salvo que se devalúe».

Seguidamente agregó sobre el aumento del impuesto a los ingresos brutos para el sector financiero, que esas entidades financieras «han tenido ganancias siderales, de 2.42 billones de pesos, dos presupuestos de la provincia y los ingresos que declararon financieras en 2023, fueron de $163.000 millones”. “Y es a esos sectores a los que se les pide que hagan un esfuerzo para adquirir alimentos para quienes hoy pasan zozobra en nuestra provincia, porque sus ganancias provienen de la devaluación y de la timba financiera, entre otros factores», expresó.

ARGUMENTO OPOSITOR

El argumento por el cual el bloque radical no votó a favor de la iniciativa, lo expuso el legislador Hipólito Altolaguirre sosteniendo que «se están incrementando impuestos que afectan a la economía y que los van a terminar pagando los pampeanos».

Por el mismo camino fue la diputada Laura Trapaglia –Pro-MID- señalando que «La Pampa continúa con la «ampliación» de montos impositivos y sosteniendo empresas deficitarias que le salen plata a los pampeanos. Los recursos están, pero no entendemos cuáles son las prioridades del Ejecutivo», dijo, para justificar el voto negativo de su bloque.

El diputado Maximiliano Aliaga manifestó que «este Presupuesto es para hacer caja política» y lo que hay es «hambre de plata». Ninguno de sus bloques acompañó la inicitiva.

PRIORIDDAD E INTERÉS PÚBLICO EL SISTEMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Para el diputado Lovera la declaración de interés público del sistema de asistencia alimentaria «es necesario» para atender las urgencias de «nuestros pampeanos».

Altolaguirre, manifestó que «vamos a acompañar esta iniciativa que, si hubieran estado las concesiones que hoy contiene el proyecto, hubiese salido antes». Según el diputado Enrique Juan (Pro-MID) contiene «diferencias notorias respecto al proyecto original, con la eliminación de impuestos que iban dirigidos en perjuicio de los pampeanos». Y agregó «durante estos meses a la oposición se nos acusó de no querer trabajar por no bajar al recinto, pero justamente estábamos trabajando para llegar a este proyecto sin meterles las manos en los bolsillos a los contribuyentes».

El diputado Javier Torroba aseguró que «en cuanto al proyecto, estamos totalmente de acuerdo, aunque lo que estamos votando hoy es un fondo paliativo, que no soluciona la problemática».

Juan Barrionuevo, legislador del FreJuPa indicó que al aprobarse esta iniciativa «no la va a pasar mal nadie que se vea alcanzado. Se trata de un aporte extraordinario», dijo.

El diputado por el Frejupa, León Nicanoff, sostuvo que «molesta cuando se ponen felices y con sorna dicen ¿no tenía la provincia el fondo anticíclico?» y afirmó: «Sería muy fácil hacer lo del gobierno nacional. Hacer un ajuste fiscal, desfinanciando la salud, la asistencia alimentaria y la pauta salarial. Ellos, la oposición, han defendido y defienden a los más poderosos. Este gobierno provincial y este bloque propusieron gravar al sector más pudiente de la sociedad, que es solo el 1%», expresó.

Y Espartaco Marín, legislador oficialista aclaró que el bloque FreJuPa fijó posición en Cámara porque «este no es nuestro proyecto, al que habíamos presentado en marzo lo podaron». Señaló que el Poder Legislativo en los últimos tres meses no funcionó por decisión de los diputados opositores y manifestó su preocupación respecto a si los miembros del Poder Judicial que estarían alcanzados por el aporte, «lo harán o no, porque parece que el Poder Judicial tiene una propia interpretación de las leyes impositivas en las que se ven afectados», recordando que por propias resoluciones se han excluido del pago del impuesto a las ganancias.

Con la ausencia de los legisladores de Comunidad Organizada que se retiraron del recinto antes de su tratamiento y con el único voto que no fue positivo de la diputada Noelia Viara, se aprobó por mayoría.

En esta misma sesión, fue aprobado por unanimidad el despacho de resolución por el que se reestructura el Presupuesto de Erogaciones del Ejercicio 2024 de esta Legislatura. Y el diputado Nicanoff presentó una cuestión de privilegio contra la diputada Celeste Rivas por «haber violado el proceder legislativo al hacer públicas versiones taquigráficas aún no aprobadas por la Cámara en sesión».