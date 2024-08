La Feria de Ciencias no se realizará por «la falta de apoyo económico de Nación»

La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, indicó que actualmente en el sistema educativo «se está trabajando con un contexto social y económico muy complejo» y confirmó que «la falta de financiamiento de Nación» provocó que en este ciclo lectivo no se realicen las instancias regionales ni la provincial de la Feria de Ciencias y Tecnología. «Afortunadamente, para el gobernador (Sergio Ziliotto) la prioridad en La Pampa es salud, educación, seguridad y alimentos, y eso está garantizado porque venimos desarrollando las líneas de política educativa», dijo la funcionaria provincial en Eduardo Castex.

Feuerschvenger encabezó -días atrás- el acto de presentación de la revista educativa digital «Pinceladas Educativas» en el Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex, donde se exponen experiencias sobre prácticas de enseñanza, investigación e innovación formuladas por educadores pampeanos.

«El financiamiento de Nación comprometido para las líneas de alfabetización es muy escaso, porque Nación está con un presupuesto de 2023 y los fondos que llegan son escasos para la política que se debe ejecutar. Así que el gobierno provincial viene afrontando el transporte, las colaciones, los salarios docentes e invierte en la formación docente continua», expresó la funcionaria en diálogo con la prensa local.

-¿Esto afectará programas educativos, como por ejemplo la Feria de Ciencias y Tecnología?

-Sí, afecta a Feria de Ciencias. Ahí tocaste un tema nodal. Hemos decidido no hacer la etapa provincial que se realizaba con 800 ó 900 chicos de toda la provincia. Sí hicimos las ferias locales, donde cada institución hizo su muestra. Porque esto también corresponde a un financiamiento de Nación que no lo tenemos. Nación te da un pequeño fondo y te dice que con eso tenés que alfabetizar, la ESI, las Ferias de Ciencias y hay que optar. Igualmente, las escuelas pampeanas no han resignado hacer sus ferias escolares y las hemos recorrido y visibilizado el trabajo que hacen los docentes pampeanos en las aulas.

-¿Cómo está funcionando el Plan de Alfabetización de Nación?

-El gobierno nacional no tiene plan de alfabetización. Los 24 ministros trabajamos con nuestros equipos jurisdiccionales, desde febrero hasta abril, para conformar el plan nacional. El plan nacional son los 24 planes provinciales. Después se quiso firmar el convenio en abril, lo extendimos a mayo porque había muchas irregularidades en la resolución que sacábamos en el Consejo. No hay un plan, hay 24 planes. Nosotros trabajamos con 9 líneas, donde trabajamos desde Nivel Inicial hasta Formación Docente y equipos de apoyos a la inclusión, y es muy abarcativo. Somos una de las pocas provincias que aborda la alfabetización en el nivel secundario.

Experiencias educativas.

En las instalaciones del CCM castense se presentó la producción de la Dirección General de Educación Secundaria de La Pampa. «Es un trabajo que se inició hace un tiempo, la revista intenta visibilizar toda la producción que hacen las escuelas secundarias pampeanas, quienes enseñan, investigan y generan conocimiento. El nivel secundario en La Pampa se encuentra en pleno crecimiento, es un nivel que forma para el mundo del trabajo y los estudios superiores, forma a ciudadanos críticos para desenvolverse en la sociedad», resaltó Feuerschvenger.

Los funcionarios de la cartera educativa destacaron la necesidad de poner de manifiesto todo el trabajo que llevan a cabo los profesores y las profesoras mediante sus prácticas. «De esta forma se recupera, a través de lo narrativo, las experiencias que suceden en las escuelas de La Pampa y también se produce conocimiento en otros colegas que viven situaciones similares», expresaron.