Emotiva entrega de certificados a residentes en hospitales de Santa Rosa y General Pico

En el Centro Cultural Medasur se entregaron los certificados a los 17 profesionales, de distintas disciplinas, y 4 jefes de residentes que culminaron su formación en salud en los Hospitales Molas-Favaloro y Evita de Santa Rosa y Gobernador Centeno de General Pico. El proceso les permitió a los profesionales ampliar su desarrollo profesional con conocimientos sobre cada una de las especialidades.

La residencia es el espacio cotidiano privilegiado para el aprendizaje en servicio, que llega para complementar la formación de grado en el saber hacer. Es el lugar que construye la subjetividad de quien se capacita, desarrollando el pensamiento crítico, reflexivo y el comportamiento social y profesional actual y futuro, el cual impacta en la mejora continua del sistema de salud para lograr una atención más humanizada y de calidad en todo el territorio.

«PROFUNDAMENTE AGRADECIDA»

En representación de los profesionales que completaron su formación, Ana Laura Ponteprimo, de la especialidad Enfermería Comunitaria del Hospital Evita, expresó: «A lo largo de estos años de residencia, tuve la oportunidad de capacitarme en diferentes áreas de los establecimientos de salud. Por ello, estoy profundamente agradecida con el Gobierno de La Pampa y con el Ministerio de Salud, por darnos la oportunidad de crecer y formarnos profesionalmente”.

Agregó que esta etapa “representó un significativo avance para nuestra profesión, creando un nuevo espacio de formación y capacitación en el ámbito de la salud pública. Quiero hacer un especial agradecimiento al Hospital Comunitario Generalista Evita, que durante estos tres años fue el centro de mi formación con todas las estructuras, con los equipos a disposición y con el capital humano siempre presente”.

“Este camino –continuó- en la residencia no solo me formó integralmente como enfermera, permitiéndome desarrollar intervenciones y acciones en la asistencia y promoción de la salud, siempre defendiendo los derechos humanos de cada individuo, sino que también fortaleció mi vocación de servicio y mi persona con un proyecto de vida que me dio la posibilidad de desarrollarme desde el servicio”.

«Los nuevos egresados estamos comprometidos a retribuir este valioso respaldo, ejerciendo nuestra profesión con responsabilidad, honestidad y generosidad. Nuestro mayor anhelo es aportar al bienestar y la salud de nuestra comunidad, con la dedicación y el compromiso que cada uno de ustedes merece», concluyó.

PROCESOS DE FORMACIÓN

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, agradeció y felicitó a los profesionales que culminaron sus especialidades y a sus familiares. “Hoy es un día de mucha felicidad para todas y todos los que completaron este período de formación. Quiero felicitar a cada uno de los nuevos profesionales por esta nueva etapa que está a punto de iniciar”, dijo. “Sabemos del compromiso, la dedicación y el esfuerzo individual aportado por cada uno de ustedes, como así también del acompañamiento incondicional de sus familiares y amigos en este tiempo transcurrido. Es en compañía de la familia y los amigos que se hace más fácil de transitar el camino que los trajo hasta acá», destacó.

Kohan se refirió a los procesos de formación en salud, señalando que «parte de un debate que tenemos siempre, es cómo seducimos a los jóvenes profesionales de todos los ámbitos de salud para que se incorporen a estos procesos de formación. Porque debo decirles que no existe mejor método de formación en salud que las residencias”.

“Lo que tenemos que evaluar es como seducimos a esos jóvenes para que se incorporen, y en eso, nosotros, los más grandes, tenemos mucha responsabilidad para que esto ocurra de esta manera. Pero confío que vamos a encontrar las pautas necesarias para que cada vez más jóvenes se sumen a nuestras especialidades”, concluyó.

EGRESADOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO “DR. LUCIO MOLAS – FAVALORO”

Residencia de clínica médica:

– Cantarella Balart, Carla

Residencia de pediatría:

– Breppe, Nicolás Alberto

– Macchi, Maive

– Barbero, Brenda

Residencia de tocoginecología:

-Boyero Barrio, Sofía

-Fantini, Marisol

Residencia de enfermería en cuidados críticos:

-Escobar, Sandra Vanesa

-Pereyra, Carolina Verónica

Residencia de emergentología:

-Brac, Jairo Fabian

HOSPITAL COMUNITARIO GENERALISTA “EVITA”

Residencia de enfermería comunitaria:

– Ponteprimo, Ana Laura

Residencia de medicina general:

– Dasseville, Marianela

– Vicente, Mariné

– Ñañez, Debora Celeste

HOSPITAL “GOBERNADOR CENTENO” DE GENERAL PICO

Residencia de enfermería en cuidados críticos:

-Urquizú Laco, Guadalupe

Residencia de medicina general:

-Cuadrelli, Natalia Mailen

Residencia de bioquímica:

– Argüero, Jeanette Nahir

– Fassano, Florencia

Jefas y jefes de residencia:

-Paesani, Sofía Ayelén

-Amela Ambrogetti, Alan Roy

-Saez Zamora, Juan Jose

-Larramendi, Soledad Julia