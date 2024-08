Ziliotto: “Es momento de pelear todos juntos para que la universidad pública no pierda su lugar”

En la apertura del 92º plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sesiona desde hoy en Santa Rosa, el gobernador Sergio Ziliotto destacó la importancia de contar con “una universidad pública de calidad, gratuita y con acceso irrestricto”.

“Es un honor y un orgullo que todo el espectro de las universidades nacionales estén sesionando en nuestra provincia”, aseguró el gobernador Sergio Ziliotto al darles la bienvenida a rectores y rectoras de todo el país que en el inicio del 92º plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Santa Rosa.

Ziliotto, en el discurso de bienvenida, se refirió a la concepción de las universidades públicas, haciendo hincapié en que “más allá de la coyuntura, hay algo que trasciende y es que, desde su creación la universidad pública tuvo en claro que su horizonte era el de tener una universidad gratuita, de acceso irrestricto y de calidad”.

“Son tiempos difíciles y la pelea por el presupuesto que ustedes van a discutir es un paso más, porque la historia universitaria está plagada de luchas, en todo sentido. Hoy la lucha es por el presupuesto y por garantizarle a la Universidad cómo asume la enorme responsabilidad de crear el futuro. Cómo formamos ciudadanos y ciudadanas que estén a la altura de ser protagonistas de la Argentina que nos merecemos. No hay otro camino que no sea la educación”, expresó.

“Desde La Pampa hacemos una fuerte inversión en todos los niveles de la educación” enfatizó, y resaltó el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa porque “tenemos muy en claro que es un objetivo conjunto y no es casualidad que nuestra Universidad haya nacido en forma casi contemporánea con la provincia”.

Puso de relieve que la política universitaria siempre fue un objetivo histórico de los gobiernos provinciales, porque “tenemos muy en claro por donde pasa el desarrollo”.

“Esta lucha es por fortalecer la universidad pública, esa Universidad que debe estar al servicio de todas y de todos, más allá de donde vivan y de cual sea su situación económica, social o territorial. Creo que son momentos de pelear todos juntos para que la Universidad no pierda el lugar que tiene que tener”, destacó.

“Es la única manera de salir de la pelea diaria de la minimización, de discutir la coyuntura y no pensar en cómo diseñamos políticas de Estado que nos permitan desterrar eso de que todo se discute en la Argentina. Hace tiempo que debíamos haber terminado la discusión sobre si la universidad pública debía ser gratuita o no gratuita, irrestricta o no irrestricta”, expresó el mandatario pampeano.

Ziliotto finalmente se refirió a otro aspecto de la educación universitaria pública: “Hay algo que es transversal a toda actividad institucional en la cual estén plasmados los recursos públicos: demostrar eficiencia”. “Demostrar que podemos tener una educación que día a día se supere. Es la manera de tener una sociedad educada, libre y que pueda discernir en virtud de su capacidad y no de sus condiciones económicas”, concluyó.