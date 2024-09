Torneo Provincial 2024: Lideran All Boys de Santa Rosa, Deportivo Winifreda y Atlético Macachín

All Boys de Santa Rosa en la Zona A, Deportivo Winifreda en la Zona C y Atlético Macachín en la Zona B, lideran el Torneo Provincial 2024 “José Aragónes”, mientras que en la Zona B los cuatro equipos suman tres unidades. La segunda fecha comenzó el sábado y terminó hoy. En Eduardo Castex, Racing Club sumó el primer triunfo. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA A

En Eduardo Castex, Racing Club derrotó 1 a 0 a Juventud Regional de Miguel Cané con un gol del delantero Lautaro Ortiz.

Y en Santa Rosa, General Belgrano perdió 2 a 1 con All Boys en el clásico capitalino, con conquistas de Nicolás Ovando y Agustín Servetto para los alboyenses, y había establecido el empate transitorio el delantero Emanuel Martini de penal.

POSICIONES: All Boys, 6; Racing Club y General Belgrano, 3; y Juventud Regional, 0.

PRÓXIMA FECHA: General Belgrano vs Racing Club y Juventud Regional vs All Boys de Santa Rosa.

ZONA B

En Realicó, Ferro Carril Oeste derrotó 1 a 0 a Costa Brava de General Pico, con un tanto de Pablo García, y fue expulsado Facundo Rojas en el conjunto piquense.

Deportivo Alpachiri le ganó 1 a 0 a Atlético Santa Rosa, en la apertura de esta fecha el sábado a la tarde, con una conquista de Damián Berthon.

POSICIONES: Costa Brava, Atlético Santa Rosa, Ferro de Realicó y Deportivo Alpachiri, 3.

PRÓXIMA FECHA: Ferro de Realicó vs Deportivo Alpachiri y Atlético Santa Rosa vs Costa Brava.

ZONA C

Deportivo Winifreda venció 2 a 1 a Independiente de Jacinto Arauz, con anotaciones de Santiago Mayer y Giuliano Lopez para los girasoleros y Dovico Rosa para los araucenses.

Y en Trenel, All Boys empató –sin goles- con Ferro Carril Oeste de General Pico, en un partido donde hubo seis expulsados: Marcos Coria en el local, y Emanuel Hermida, Thiago Guzmán, Renzo Frank y Marcos Pérez en el conjunto piquense.

POSICIONES: Deportivo Winifreda, 4; Independiente de Jacinto Arauz, 3; Ferro de General Pico, 2; y All Bos de Trenel, 1.

PRÓXIMA FECHA: Deportivo Winifreda vs All Boys de Trenel y Ferro de General Pico vs Independiente de Jacinto Arauz.

ZONA D

En General Pico, Sportivo Independiente empató 2 a 2 con Alvear FC, con goles de Federico Bertino y Nicolás Ortiz para los piquenses, y Esteban Gutiérrez y Lucas Lucero –en contra de su valla- para los alvearenses.

Y en General Acha, Unión Deportiva Campos perdió 2 a 1 con Atlético Macachín, con anotaciones de Joaquín Vera para los locales, y Lautaro Marinelli y Matías Gil para los macachinenses.

POSICIONES: Atlético Macachín, 6; Alvear FC, 4; Sportivo Independiente, 1; Unión Deportiva Campos de General Acha, 0.

PRÓXIMA FECHA: Sportivo Independiente vs Unión Deportiva Campos y Atlético Macachín vs Alvear FC.

(Fotografía: A Un Toque)