Torneo Provincial 2024: Habilitación de jugador de Alpachiri generó la primera polémica

La presencia de un jugador en el partido que Deportivo Alpachiri le ganó el sábado a Atlético Santa Rosa, por la segunda fecha del Torneo Provincial de fútbol «José Aragonés», generó polémica porque desde el Albo aseguraron que nunca habían firmado el pase del futbolista a su ocasional rival, situación por la que evaluaron protestar los puntos del encuentro.

El partido terminó 1 a 0 a favor del Depo, que ganó en su cancha gracias al gol convertido por Agustín Berthon, pero ese resultado quedó ayer en «stand by» por la posible protesta del Albo a raíz de la participación de un futbolista que, según los capitalinos, no estaría habilitado, publicó el diario La Arena.

Se trata del defensor Fernando Ertel, cuyo pase pertenece justamente a Santa Rosa y que actualmente está en Alpachiri, pero desde el elenco capitalino aseguraron que nunca habían firmado la cesión como para que el jugador sea inscripto. Aunque el futbolista aparece como habilitado para Alpachiri en el sistema Comet, que rige para todas las competencias oficiales.

Ertel, cuyo pase originalmente pertenecía a All Boys, fue cedido de forma definitiva a Santa Rosa en 2023, y recientemente se sumó a Deportivo Alpachiri para el Provincial.

¿Qué pasó en esa «triangulación»? Alpachiri lo inscribió en el sistema Comet y la Liga Cultural, que corrobora esas acciones, lo habilitó. Pero en realidad el pase a Alpachiri se lo habría dado All Boys, equipo al que el jugador ya no pertenecía, y no Santa Rosa, dueño de la ficha y desde donde aseguran que no firmaron la cesión.

En ese contexto, desde el Albo evaluaron protestar los puntos, aunque Alpachiri no sería el «culpable» porque el jugador había sido autorizado por la Liga Cultural y aparecía habilitado para jugar.

La situación es similar a la que ocurrió el año pasado con el futbolista Emiliano Maldonado, cuyo pase pertenecía a Estudiantil de Eduardo Castex y que jugaba en Deportivo Winifreda. Ante una protesta de puntos, se supo que había sido habilitado por la Liga Cultural, que reconoció su «error administrativo».