Ziliotto le tomó juramento a Alfredo Intronati como ministro de Obras y Servicios Públicos

El gobernador Sergio Ziliotto agradeció “muy especialmente” al ex titular de la cartera, Julio Rojo. “Hoy nos deja de acompañar en la gestión un amigo de muchos años”, expresó el mandatario pampeano. Intronati aseguró que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos «seguirá dando respuestas a los pampeanos”. “Esto es una continuidad y el rumbo está muy claro», destacó.

El gobernador Sergio Ziliotto le tomó juramento al nuevo ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, el arquitecto, Alfredo Intronati, y ratificó la política de obras públicas de La pampa y destacó que el flamante ministro forma parte del equipo de gestión y que «va a estar a la altura de las circunstancias».

La ceremonia se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde estuvo presente la vicegobernadora Alicia Mayoral; el exministro, Julio Rojo; todo el gabinete provincial, legisladores provinciales; el presidente del STJ, José Sappa; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Alejandra Mac Allister y el equipo de la cartera de Obras y Servicios Públicos, entre otras autoridades.

Intronati agradeció al gobernador Sergio Ziliotto “por la confianza y permitirme continuar con el proyecto que inició (Juan Ramón) Garay y continuó (Julio) Rojo”. “Esto es un cambio de nombre, la gestión va a seguir trabajando de la misma forma para cubrir las necesidades de cada uno de los pampeanos», aseguró.

También tuvo palabras para el equipo de trabajo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. «Me tomó por sorpresa esto, pero estoy agradecido a este equipo de trabajo”. “Despedimos a un amigo que tendremos como consulta porque es un referente. Esto es una continuidad y el rumbo está muy claro», agregó.

ZILIOTTO “EQUIPO DE TRABAJO”

Por su parte, el gobernador Ziliotto agradeció al ministro saliente: «hoy nos deja de acompañar en la gestión un amigo de muchos años. Hablar de Julio Rojo nos llevaría mucho tiempo, lo que ha significado tanto desde lo humano como de lo profesional”. “Si alguien tiene entidad para hablar de la obra pública en La Pampa es él, junto un pequeño puñado de gente. Por eso quiero agradecerle profundamente», aseguró.

«Julio va a tratar de devolverle a la familia todo el esfuerzo que ha puesto para que él cuide este lugar y se dedique a la función pública. Como profesional y desde la amistad que nos une hace mucho tiempo, muchas gracias», transmitió.

El gobernador pampeano expresó su confianza en el futuro desempeño de Intronati al frente de la cartera de Obras y Servicios Públicos. «Yo creo mucho en los equipos y es ese sentido queda al frente del Ministerio alguien que, junto con todo el resto de las y los trabajadores de Obras y Servicios Públicos, no tengo ninguna duda que va a estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

“Alfredo, tenés todo el respaldo y tenés la decisión de todos los pampeanos de seguir dando respuestas. Esto es una asistencia diaria, somos servidores públicos y tenemos que estar al servicio de cada uno de los que están demandando, esa es nuestra principal tarea», concluyó.

ROJO: «TODOS SOMOS IMPORTANTES»

Julio Rojo explicó la decisión de dejar la función pública. «Para mí no ha sido fácil tomar esta decisión, en cuanto yo me considero parte de una familia desde hace muchísimos años que ha podido transitar los distintos caminos que hemos tenido que enfrentar», dijo.

«Agradezco al gobernador por la confianza y el honor de ocupar un cargo que realmente me ha llenado de orgullo. Espero haber cumplido con la tarea de la mejor manera posible. Agradezco también a todos los compañeros de gabinete y de trabajo de Ministerio», expresó.

«Sergio no se equivoca cuando dice que la gestión sigue. El capital más importante que tiene cualquier organización es el ser humano, no perdamos de vista que estamos uno para el otro, que todos somos importantes en cualquier labor que nos toque ejecutar. No se equivoca Gobernador, el equipo de Obras y Servicios Públicos va a seguir firme, es un equipo en el cual usted puede confiar y seguramente va a atraerle muchas satisfacciones», finalizó.