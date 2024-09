Speluzzi y Ceballos ya cuentan con servicio de telefonía 4G

El gobernador Sergio Ziliotto destacó la política de Estado que tiene La Pampa para llegar con conectividad a las localidades de la provincia. Rechazó la dicotomía entre Estado o mercado y subrayó que “hoy mostramos que puede haber una conjunción entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social”. “La salida es Estado y mercado en su justa medida», enfatizó. Además, indicó que sin la regulación del Estado solo tendrían servicio de conectividad 4G Santa Rosa, Pico y las localidades con más habitantes, y sin embargo “hoy son 62 las localidades que tienen acceso a 4G, lo que da cobertura al 98 % de las y los pampeanos”.

El gobernador Sergio Ziliotto dejó formalmente inauguradas este viernes las torres de señal 4G que brinda conectividad a las localidades de Speluzzi y Ceballos.

«Hoy mostramos que puede haber una conjunción entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Eso pasa por una de las políticas de Estado que existe en La Pampa que es la sinergia pública privada», aseguró el mandatario provincial.

El gobierno de La Pampa, a través de Empatel Sapem, tiene un acuerdo con la empresa Claro por el cual se trabaja para que ambas partes puedan desplegar redes y mejores servicios de conectividad en la provincia.

Ziliotto hoy estuvo en la localidad de Speluzzi junto al ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; el director de Asuntos e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro Quiroga López; el presidente de las comisión de fomento de Speluzzi, Martín Lisotti; legisladores, entre otras autoridades. La comitiva, posteriormente, se trasladó a Ceballos para inaugurar la torre de 4G, junto al intendente de esa localidad, Juan Cruz Vega.

El gobierno provincial cumple con una demanda que tenían ambas localidades, que se suman a las ya en funcionamiento con señales de 4G en Pichi Huinca, Santa Isabel y en la Ruta Nº20, en el tramo conocido como la ruta del Desierto.

Merced al trabajo conjunto, y en el marco del «Programa de Despliegue de Redes de Acceso a Servicios de Comunicaciones Móviles» del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la empresa Claro avanzó con las obras necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de antenas que brindaran conectividad móvil en las localidades de Speluzzi y Ceballos para garantizar servicio 4G a sus habitantes.



ZILIOTTO: “UN PASO ADELANTE”

El gobernador Sergio Ziliotto expresó en Ceballos que «lograr conectividad es un paso adelante para las localidades».

Mencionó que con estas inauguraciones ya totalizan 62 las localidades de La Pampa que tienen acceso a 4G, posibilitando que este servicio sea accesible al 97,72% de las y los pampeanos.

«Es una política de estado no de un gobierno. Esto no es posible sólo con la decisión de un gobernador. Hay que entender que es una provincia grande en su territorio, hay 80 localidades y casi 400 mil habitantes que demandan y tienen todo el derecho de tener acceso a las nuevas tecnologías en igualdad de condiciones», describió.

“RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL”

“Tenemos que salir de la famosa grieta que nos plantea Estado o mercado. No, la salida es Estado y mercado en su justa medida. Hoy mostramos que puede haber una conjunción entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Eso pasa por una de las políticas de Estado que existe en La Pampa que es la sinergia pública privada. Como el sector privado, que es el motor de la inversión y genera riqueza, tiene el apoyo del estado, pero también un estado regulador porque si no existe un estado regulador solo tendría conectividad 4G Santa Rosa, Pico y las localidades con más habitantes», expresó.

Además, destacó el rol que tiene la empresa Empatel: «una empresa pública en la cual no hay un discurso único. Empatel no solo está integrada por la oposición legislativa, sino también por las cooperativas, que son las que tienen, junto con los intendentes, el contacto diario con la gente». Para finalizar, afirmó: «esto no nos puede conformar, debemos ir por lo que falta, incluir a todos».