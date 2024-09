Cansados de no llegar a fin de mes, eligieron vivir a bordo de un Renault 12 y recorren la Argentina

Una pareja se cansó de no llegar a fin de mes, pateó el tablero y eligió dejar su vida de ciudad para irse a recorrer la Argentina a bordo de un Renault 12 break de 1980.

Guillermo Montenegro (41 años) y Analía Kasprzyk (37) son marplatenses y con un tanque lleno y apenas $14.000 en el bolsillo iniciaron un viaje en el que ya llevan recorridos más de 9.000 kilómetros y aún no tiene una fecha de finalización estimada.

Todo comenzó en 2021 cuando compraron el Renault 12 break que es protagonista de esta historia: “Elegimos ese auto porque es económico, fiel y lo podés arreglar con muy poca plata. Lo encontramos en buen estado y por suerte tuvimos que hacerle poquitos arreglos antes de salir”, cuenta Guillermo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

La aventura de Guillermo y Analía se inició un año más tarde cuando apremiados por una difícil situación económica decidieron jugársela y salir a la ruta con lo poco que tenían para cumplir el sueño de sus vidas: conocer el país viajando juntos.

“Nos lanzamos a viajar en julio de 2022, aunque unos meses antes Analía había perdido su trabajo y yo seguía trabajando con un conocido, pero lo que ganaba no nos alcanzaba para llegar a fin de mes, como ahora. Teníamos ese dinero, $14.000 y un tanque lleno, y yo pensaba esperar para trabajar un poco más y ganar unos mangos porque estábamos por salir a una vida totalmente incierta, como es vivir viajando. Ahí fue cuando Ana me dijo: en Argentina es imposible ahorrar, esa es la realidad: es difícil llevar una vida tranquila y juntar dinero, si no salimos ahora no vamos a salir más porque nos vamos a quedar y a quedar y capaz se nos van las ganas. Y así fue que sin pensarlo mucho decidimos salir a la ruta”, recuerda Guillermo.

Las reformas que hicieron para vivir a bordo del Renault 12

El Renault 12 que compraron Guillermo y Analía venía con GNC pero ellos decidieron sacárselo porque “era muy pesado y ocupaba mucho espacio en el baúl”, espacio en el que colocaron la cama en la que duermen y los efectos personales con los que viajan.

“La realidad es que no hay muchas estaciones de gas en el norte y en el sur del país, además de que nosotros al auto le hacemos muchos kilómetros en ruta y a nafta consume muy poco, por lo que hay una gran diferencia de dinero. No hay que olvidarse que los autos que funcionan a gas suelen tener más problemas y deteriorarse más que los nafteros, así que hicimos con el dicho: el GNC es para la cocina”, detalla Guillermo entre risas.

También realizaron reformas en el techo del auto para que les entren muebles y optimizaron el espacio dentro del habitáculo para que quepan más cosas. incluso, están equipados con una cocinita a gas para cocinar a bordo del Renault 12 cuando llueve.

“El Renault 12 es nuestra casa: dormimos, estudiamos, cocinamos y también hacemos nuestras artesanías. Cuando llueve estamos ahí dentro y hacemos de todo. Algunos tienen un motorhome, una Traffic y con lo que uno tiene y puede tiene que viajar”, cuenta la pareja a duo desde Córdoba, provincia que actualmente están recorriendo y conociendo.

Los destinos de Argentina que llevan recorridos

El viaje de la pareja marplatense arrancó en julio de 2022 por la provincia de Buenos Aires, dónde visitaron varios enclaves turísticos y recibieron la ayuda del Club del Renault 12 de Azul y del Club del Renault 12 de Pergamino cuando tuvieron algunos inconvenientes en el camino: “Cuando salimos a la ruta yo no entendía nada de mecánica y si no sabía lago lo llamaba a mi hermano, que es mecánico y nos ayuda. Igualmente, encontramos muchos ángeles del camino que nos ayudaron y a los que les estamos muy agradecidos, entre ellos a un amigo que vive en San Francisco, Córdoba”, destaca Guillermo.

La pareja confiesa que estos dos años de viaje “fueron de gran aprendizaje”, que pudieron “ver la vida de otra forma” y que “aprendieron a hacer cosas en el camino confiando en que Dios va a estar al lado” ya que ambos son muy creyentes.

En lo que respeta al itinerario pasaron por Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, aunque ambos destacan que “Argentina es muy grande para recorrerla” y que se debería “pegar dos vueltas al país para decir que se lo conoce bien”.

Durante el viaje recorrieron seis meses la provincia de Córdoba, donde conocieron hermosos lugares como Villa María, que es dónde se encuentran actualmente, e hicieron un ínterin de tres meses en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde unos amigos le prestaron un departamento y se dedicaron a trabajar y arreglar el auto para luego seguir en camino.

Cuando se consulta a Guillermo y a Analía cuáles son los 5 lugares más lindos que recorrieron durante el viaje, responden:

–Villa General Belgrano – Córdoba

–Bella Vista – Corrientes

–Villa María – Córdoba

–San Antonio de Areco – Buenos Aires

–Dos de Mayo – Misiones

Vivir viajando: cómo hacen para financiar su aventura

Guillermo Montenegro y Analía Kasprzyk financian su viaje vendiendo artesanías, al igual que “la mayoría de los viajeros”, como ellos mismos detallan.

“Hay viajeros que tienen su casa propia y la dejaron alquilada, por lo que tienen un ingreso regular para combustible y sus gastos, pero no es nuestro caso que vendemos artesanías nomas y con eso vamos sustentando lo que hacemos: no pagamos alquiler, ni luz y tenemos que comprar una garrafa chiquita que nos dura 15 días, por lo que son dos al mes”, destaca Guillermo.

Y agrega: “La realidad es que tenemos una vida sencilla y económica y cuando nos nos alcanza para irnos a otra ciudad, simplemente nos quedamos trabajando un poco más de tiempo hasta que conseguimos el dinero para pagar el combustible. Una sola vez tuvimos que recurrir a hacer una rifa, porque se nos había roto una batería y yo no podía salir a hacer changas en construcción porque no podía levantar peso, pero fuera de eso nos las arreglamos siempre”.

Quienes quieran ayudar a Guillermo y a Analía durante su viaje pueden hacerlo donando combustible al alias guillo.locoxviajar y seguir su viaje en el instagram @locosporviajar1