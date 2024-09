Torneo Provincial 2024: Equipos de la Liga Cultural terminaron liderando la primera ronda

Concluida la tercera fecha del Torneo Provincial “José Aragonés”, All Boys de Santa Rosa lidera en la Zona A, Atlético Santa Rosa está en la cima de la Zona B y Atlético Macachín es el mejor posicionado en la Zona D, mientras que la Zona C tiene tres líderes: All Boys de Trenel, Independiente de Jacinto Arauz y Deportivo Winifreda. Los equipos de la Liga Cultural finalizaron liderando la primera ronda y el próximo domingo comienzan las revanchas. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA A

General Belgrano y Racing Club empataron 1 a 1 en el estadio Nuevo Rancho Grande de Santa Rosa, con goles de Emanuel Martini –de penal- para los capitalinos y Leandro Zacarías para los castenses; y el equipo albo terminó con un jugador menos pro la expulsión del defensor Alan Córdoba Vera.

En Miguel Cane, Juventud Regional cayó 2 a 1 con All Boys de Santa Rosa, con anotaicones de Alberto Villalba para los locales, y Jeromino Gutierrez –en dos oportunidades- para los santarroseños; y fue epxulsado Cristian Vázquez en el equipo local.

POSICIONES: All Boys, 9; Racing Club y General Belgrano, 4; Juventud Regional, 0.

PRÓXIMA FECHA: Racing Club vs General Belgrano y All Boys vs Juventud Regional.

ZONA B

En Realicó, Ferro Carril Oeste y Deportivo Alpachiri empataron sin goles.

Esta zona comenzó el sábado, con la goleada de Atlético Santa Rosa sobre Costa Brava de General Pico por 3 a 0, con goles de Emiliano Cocco y Maximiliano Acosta -por duplicado-, y fueron expulsados Leonardo Bonivardo y Eric Soloppi en el equipo piquense.

POSICIONES: Atlético Santa Rosa, 6; Ferro de Realicó y Deportivo Alpachiri, 4; Costa Brava, 3.

PRÓXIMA FECHA: Deportivo Alpachiri vs Ferro de Realicó y Costa Brava vs Atlético Santa Rosa

ZONA C

Deportivo Winifreda perdió 2 a 0 con All Boys de Trenel, y las conquistas auriazules las marcaron Bruno Vasallo y Brian Caser.

Y en General Pico, Ferro Carril Oeste empató –sin goles- con Independiente de Jacinto Arauz.

POSICIONES: All Boys de Trenel, Independiente de Jacinto Arauz y Deportivo Winifreda, 4; y Ferro de General Pico, 3.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Trenel vs Deportivo Winifreda e Independiente de Jacinto Arauz vs Ferro de General Pico.

ZONA D

Sportivo Independiente goleó 4 a 0 a Unión Deportiva Campos de General Acha, con goles de Lucas Lucero, Marcos Azcurra –en dos ocasiones- y Federico Berttino; y fueron expulsados Axel Barón en los rojos y Diego Estrada en los achenses.

Esta zona también tuvo un partido adelantado, donde Atlético Macachín y Alvear FC empataron 1 a 1, con goles de Esteban Gutiérrez para los norteños y Lautaro Marinelli para los sureños.

POSICIONES: Atlético Macachín, 7; Alvear FC, 5; Sportivo Independiente, 4; y Unión Deportiva Campos de General Acha, 0.

POSICIONES: Unión Deportiva Campos vs Sportivo Independiente y Alvear FC vs Atlético Macachín.