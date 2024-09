El Ejército publicó un tuit con mapas de una hipotética invasión de Chile y lo borró

El Ejército hizo un llamativo posteo en donde publica mapas en el que baraja una hipótesis de conflicto con Chile. El tuit decía: «La Brigada de Montaña realizó un ejercicio de planeamiento #GeneralNecochea2. Durante la actividad, se instalaron y operaron el puesto comando principal y los puestos comando de los elementos dependiente, a fin de reforzar su capacidad de coordinación y respuesta».

El posteo principal estaba acompañada de dos fotos con mapas en donde se confirman la hipótesis de conflicto y una eventual invasión desde el oeste a través de la cordillera a la altura de Neuquén. Luego, la publicación desapareció.

Una fuente cercana al ministerio de Defensa explicaron a LPO que «no creo en el ejército y en las Fuerzas Armadas la hipótesis de conflicto con Chile sea mayor que antes pero si hay un abandono la cuestión Malvinas diplomáticamente y abandono lo que está previsto en la Directiva de Política de Defensa 2021, que la planificación militar tiene que hacerse en función de la presencia de Gran Bretaña».

«Lo que se hace es un retorno a lo que se hacía hasta la guerra de Malvinas, hasta la vuelta de la democracia o incluso un poco más, que es diseñar y planificar en función de una hipótesis de conflicto con Chile. Entonces, me parece que no es una mayor preocupación, no es que antes, sino que hay un retorno frente a la ausencia de una directiva política sobre qué es lo que hay que hacer», agrega.

Esta fuente insiste con que «desaparecida Malvinas como hipótesis de conflicto, para planificar y ejercitarse vuelven a las viejas hipótesis de conflicto que hubo hace 30 o 40 años atrás».

«Tampoco creo que sea una preocupación del ejército, sino que estos ejercicios son planificados a nivel del Estado Mayor Conjunto», aclara.

La semana pasada, las FFAA chilenas dijeron haber detectado un avión en el Estrecho de Magallanes justo dos meses después del escándalo de los paneles solares que mantuvo en vilo la relación diplomática y que el Ejército argentino tuvo que retirar. El Ministerio de Defensa argentino negó lo del avión pero este tuit podría confirmar la tensión.

¿Puede la base militar de Ushuaia tensar la relación con Chile?

Sobre la cuestión Malvinas, la fuente consultada asegura que «no es que aumenta la hipótesis de conflicto con Chile. Se está abandonando diplomáticamente y en el ministerio de Defensa. Entonces, frente a ese abandono, las fuerzas se auto imponen como ejercicio de adiestramiento las viejas hipótesis de conflicto con Chile como en la década del 60 donde tenía tres hipótesis de conflicto: Chile, Brasil y el enemigo ideológico interno».

Para esta fuente «es una vergüenza y una negligencia de que el Ejército saque fotos de los mapas con que se hacen las ejercitaciones y los publiquen en las redes sociales. Esto va a generar un innecesario choque diplomático y discusión diplomática con Chile».

«Es sumar con una negligencia total, una tensión, aunque pequeña con Chile pero tensión al fin. Es una evidencia más, en definitiva, todo esto de que se está abandonando la cuestión Malvinas», concluye.