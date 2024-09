Cablera tendrá que pagar más de $ 16,3 a la Cospec Ltda: “El fallo será un precedente para las cooperativas”

El asesor legal de la Cospec Ltda, Marcelo Steinbauer, confirmó que «está firme» el fallo de la jueza civil de Santa Rosa, Adriana Pascual, donde estableció que Difusora Castex SA debe abonar más de $ 16,3 millones a esa cooperativa castense por incumplir los alcances de la Ley provincial 3140, más conocida como Ley de Columnas.

El abogado aseguró que desconoce si existe otra sentencia judicial que proteja la propiedad de las columnas de las cooperativas, pero consideró que este fallo «puede ser tomado por el resto de las cooperativas porque quedó firme y hay una sentencia donde reconocen la aplicación de una ley polémica, que para mí no está en discusión porque la Ley de Columnas está vigente y se debe cumplir».

Steinbauer, letrado castense, destacó que «el lineamiento» de los dirigentes de la Cospec Ltda «siempre es consensuar con sus deudores», pero en este caso «no nos quedó más alternativa que recurrir a la Justicia. Ahora estamos en tratativas para acordar la forma de pago, pero la sentencia está firme y se puede ejecutar en caso de incumplimiento», dijo.

La entidad solidaria y la cablera castense mantienen negociaciones infructuosas desde hace tiempo, porque inicialmente se firmó un convenio que fue incumplido por la empresa de TV por cable, que desencadenó en una demanda de cobro.

La jueza Pascual hizo lugar, el 6 de agosto y no hubo apelaciones, al reclamo de la Cospec y la cablera tendrá que pagar $ 7.548.197 por incumplimiento de contrato y otros $ 8.784.431 por la falta de pago. Ambos montos serán actualizados hasta el momento del efectivo pago. Además, deberá abonar las costas y costos del juicio y de mediación de las partes demandadas, y reguló los honorarios profesionales del asesor legal de la cooperativa, Marcelo Steinbauer, en el 20% del monto de condena. «El juicio llega hasta septiembre de 2023, o sea que desde octubre hasta ahora se está generando una nueva deuda», aclaró.

El abogado recordó que el reclamo se realizó en diciembre de 2023, en el marco de la Ley 3140, porque la dirigencia de la Cospec celebró un convenio con Difusora Castex SA que integraba «la deuda atrasada por la utilización de los postes y establecimos las formas de pago a futuro», donde «se hicieron pagos parciales, después se dejo de pagar y recurrimos a la vía judicial donde tuvimos una sentencia que ordena el pago por el convenio celebrado oportunamente».

-¿Ahora sigue corriendo los intereses hasta que se alcance un acuerdo de pago?

-Sí, seguro. Y además tenemos un acuerdo que estableció la forma de pago de la deuda anterior y cómo se iba a pagar a futuro. Por lo tanto, si hacés un convenio y no lo cumplís, obviamente que la Cospec Ltda tiene el derecho de reclamo de pago del canon y de la deuda atrasada.

-El fallo judicial data del 6 de agosto, ¿hasta el momento no se firmó ningún acuerdo de pago?

-No, todavía no. Hemos dialogado las formas de pago. El Juzgado con buen tino fijo el interés que se debe pagar hasta septiembre, así que no hay manera de discutir monto e intereses. Estamos en tratativas para que se cumpla la sentencia que ordenó los montos publicados.

-¿Y si no hay acuerdo con la cablera?

-Con una sentencia firme se hace la ejecución y se traban embargos sobre bienes del demandado, ya sea inmuebles, cuentas bancarias o automóviles. Entendemos que no vamos a llegar a esa instancia, porque la Cospec tiene el lineamiento de acordar con sus deudores. Estamos convencidos que en el transcurso de esta semana vamos a lograr un acuerdo de pago, en un momento donde las cooperativas no están atravesando un buen momento económico.

«Una discusión inútil».

Steinbauer planteó que los cableros realizaron «una movida» solicitando audiencia en el Enacom para plantear su rechazo a la Ley de Columnas, pero considera que «esta discusión no tiene sentido porque en La Pampa hay una ley que establece los parámetros para pagar».

«Hoy se sigue discutiendo si corresponde pagar, pero es una discusión sin sentido, porque podés no estar de acuerdo, pero la ley está vigente, nunca fue atacada por algún cablero o prestatario de servicios que requieren del uso de las columnas», expresó. Y ejemplificó: «Es como si nos ponemos a discutir si estamos de acuerdo con la reforma del Código Civil de 2015, donde podés no estar de acuerdo pero tenés que cumplir con lo que establece la ley, porque sino te impone sanciones».

El entrevistado analizó que «siempre hubo una cuestión política» en el debate de la Ley de Columnas, pero «independientemente de esa situación», la legislación vigente «establece el cobro por el uso de las columnas, así que no le encuentro sentido a la discusión».

«La discusión estuvo vigente hasta enero de 2019 cuando sale la Ley 3140, donde se establece la forma de calculo y los caminos legales para proteger el uso de las columnas», agregó.

Steinbauer destacó que «la ley contempla el pago y la forma de cálculo», y consideró «muy valioso» algunos parámetros que fija la legislación. «Hoy se focaliza en el pago o lo que se deja de pagar, pero la ley establece algo muy importante donde el cablero debe realizar las inscripciones en el registro, debe declarar la totalidad de los metros de cables tendidos, debe identificar sus cables y también se debe revisar si se está cumpliendo», concluyó.