Selena Gomez reveló que no puede tener hijos y considera la adopción subrogada

Selena Gomez reveló una triste noticia en una reciente entrevista con Vanity Fair, no puede concebir de forma natural debido a sus problemas médicos. La cantante de 32 años fue diagnosticada con Lupus en el 2013 y cuatro años después, recibió un trasplante de riñón.

“Nunca lo he dicho, pero lamentablemente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Esta noticia fue algo que tuve que asimilar durante mucho tiempo, me puso muy triste”, reveló al medio estadounidense.

La intérprete de “Los Hechiceros de Weberly Place”, se lamentó el no poder ser madre porque era algo que ella realmente ansiaba, incluso consideró la idea de adoptar y ser madre soltera, previo a empezar una relación con el productor Benny Blanco de 36 años, hace ya un año.

Selena no descartó la idea de adoptar en un futuro próximo: “No es necesariamente como me lo imaginaba. Pensé que ocurriría como le ocurre a todo el mundo. Estoy mucho mejor con eso. Para mí es una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a recurrir a la maternidad subrogada o a la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí”.

“Me siento muy agradecida por las otras salidas que tienen las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente”, reflexionó sobre el camino que tomará una vez que decida ser madre.

“Al fin y al cabo, me da igual. Será mío. Será mi bebé”, cerró.