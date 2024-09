Torneo Provincial 2024: «En Santa Rosa los fallos arbitrales te inclinan la cancha», dijo Cobos

«Se está haciendo muy difícil ir a jugar a Santa Rosa porque no son imparciales. Los árbitros en los fallos son muy evidentes para inclinar el partido hacia un solo lado», expresó el mediocampista de Racing Club de Eduardo Castex, Roberto Juan Ramón «Monchi» Cobos.

El entrevistado reveló que frente a All Boys, en la primera fecha del Torneo Provincial «José Aragonés», el arbitro Lautaro Andino «insultó, prepoteó e invitó a pelear» a sus compañeros. «Y nosotros no estamos acostumbrados a jugar así», agregó.

Racing perdió 2 a 0 con All Boys en la primera fecha y en la tercera igualó 1 a 1 con Belgrano, en ambos casos en Santa Rosa. En ese sentido, Cobos planteó que frente a Belgrano el arbitro Emanuel Leguizamón perjudicó al equipo castense. «No es poner excusas, pero hay jugadas muy claras que hubieran cambiado el curso del partido. Nosotros nos trajimos un punto importante, pero si hubiéramos ganado no hubiera estado mal tampoco», dijo.

El mediocampista del Albo relató que Racing Club filma los partidos «para hacer balances y corregir errores», y pudieron observar que Leguizamón anuló el gol de Elías Monzón en el último minuto de juego, cuando «está habilitado mínimamente un metro».

«Además hubo un penal favorable para nosotros que no se cobró, y que fue más claro que el penal que le cobraron a ellos», expresó.

«En el segundo tiempo -continuó- hubo un penal favorable para nosotros que cobró saque de arco cuando la pelota no había salido e incluso los jugadores de Belgrano se lamentaban porque pensaron que había cobrado penal y les dio un saque de arco inexistente».

Prepotente.

Cobos también se refirió a lo ocurrido en la primera fecha, en cancha de All Boys. «En la primera fecha contra All Boys el árbitro (Lautaro Andino) nos insultó, nos prepoteó, nos invitó a pelear, y nosotros no estamos acostumbrados porque nunca nos pasó eso, ni siquiera en otras ocasiones que fuimos a jugar a Santa Rosa», se quejó.

«Acá los únicos perjudicados somos los jugadores, porque a nosotros nos expulsan, pero a los árbitros no los paran por equivocarse», se lamentó.

En el mismo sentido, Cobos reiteró que Andino insultó a sus compañeros. «Parece que buscan la reacción para expulsarte. Con General Belgrano no fue malo el trato, e incluso nos dijo que no nos quería perjudicar como nos pasó contra All Boys. Quizás diciendo estas cosas me estoy perjudicando, pero se está poniendo difícil ir a jugar a Santa Rosa. Hay doce o trece expulsados en lo que va del torneo y son casi todos de la Liga Pampeana, y creo que es más causalidad que casualidad.

Tristes.

Finalmente, el experimentado mediocampista dijo que es triste vivir estos hechos y aseguró que le sacan las ganas de jugar. «Nosotros le dijimos al árbitro que este es nuestro laburo, que algunos tenemos otros trabajos y dejamos de hacer un montón de cosas para poder jugar. Todos nos podemos equivocar, pero acá siempre se equivocan para el mismo lado. Incluso te podes equivocar, pero si hay respeto, está todo bien», manifestó Cobos.

«Te sacan las ganas, porque preparás el partido toda la semana y después en un rato te definen el partido. No buscamos excusas, pero nos volvimos muy enojados y tristes de Santa Rosa. En un deporte tan lindo, en el campeonato mas importante de La Pampa, y que tengamos que hablar de estas cosas es feo», cerró.