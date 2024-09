Carrió: «Los gatos antes eran acompañantes, ahora están sentadas en las bancas»

La líder de la Coalición Cívica contó que había escuchado hablar de los «gatos», pero que hasta que ingresó al Congreso nunca había visto a uno. «Yo quería ver cómo era un gato, porque decían que eran lindas», dijo; y expresó que las diputadas de La Libertad Avanza (LLA) son gatos y lanzó una señal de advertencia: «nos invadieron».

«¿Yo no digo que no estén porque uno puede educarse, no?, pero bueno, por lo menos que se formen… Esa es la impresión que tengo hoy, los gatos nos invadieron», reflexionó sobre algunos de los miembros de la cámara baja.

Mientras prepara su candidatura como senadora en la Capital, Carrió criticó a Milei y apuntó contra sus diputadas. Si bien no puntualizó en ningún bloque, cerca de Lilita dijeron que era «bastante obvio» a quienes se refería.

«Ahora veo gatos sentados… O sea, no tengo ningún problema, porque antes eran gatos, acompañantes; después fueron asesoras, y ahora están sentadas en las bancas», comentó Carrió en un streaming con Rosendo Grobo, hijo del sojero Gustavo Gobocopatel.

La comparación zoológica de Lilita choca con las calificaciones de Milei, que se refirió en más de una ocasión a los diputados como ratas.