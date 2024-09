Diputados aprobó los pliegos de los directores del BLP

La vicegobernadora Alicia Mayoral presidió la sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron –por mayoría- los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP), para designar a Alexis Iviglia en la presidencia del directorio del Banco de La Pampa SEM (BLP); a Carlos Pessi, Carlos Gaccio y Patricia Lázaro como directores titulares; a Rosendo Peralta como síndico titular; a Carolina Reyna como directora suplente; y Carlos Subelet como síndico suplente.

El diputado por la UCR, Sergio Pregno, argumentó que fue «importante la experiencia y formación académica» de los designados para componer el directorio del Banco de La Pampa. Además, resaltó el intercambio que hubo en comisiones sobre la «visión» del BLP. Por su parte, María Laura Trapaglia (PRO-MID) sostuvo que «más allá de las diferencias, no hay motivos para no acompañar».

Quien hizo observaciones a las políticas del banco fue el diputado Maximiliano Aliaga, señalando que «durante muchísimos años» se priorizó la ganancia financiera y no se están dando créditos porque la entidad ‘no quiere que la gente se endeude y no pueda pagarlos». Por su parte, Javier Torroba pidió «cuidar» y «valorar» al Banco de La Pampa y «dejar sentado que los fondos de los pampeanos no deberían invertirse fuera de la provincia, sino en ella».

El diputado por el Frejupa, Espartaco Marín, por su parte, manifestó que no hay que «minimizar» el puesto que viene obteniendo el Banco de La Pampa en los rankings realizados por las publicaciones especializadas. “No es menor, ya que si el BLP no fuera rentable, se quejarían de su poco margen de ganancia», aseguró.

Sin que prosperara la moción de Aliaga para que no se votara el pliego de Carolina Reyna como directora suplente porque había sido la única que no se presentó a defender su pliego en comisiones, se votó y se aprobó por mayoría -Comunidad Organizada solamente no acompañó- a todas las designaciones.

OTROS TEMAS

Más adelante, y con la presencia de los veteranos pampeanos de Misiones de Paz de las Naciones Unidas durante el conflicto armado en la República de Croacia en el año 1995, las y los legisladores aprobaron por unanimidad declarar de interés legislativo el vigésimo octavo aniversario del Bautismo de Fuego de los héroes.

En la extensa sesión, que se prolongó por más de 4 horas, también fueron aprobados por unanimidad las declaraciones de interés legislativo de la 98ª Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios organizada por la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa; la Fiesta de Colectividades, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2024 en la Rural de Santa Rosa y de Interés Cultural el 30º Aniversario del Coro Saquil Chevá, de Macachín.

En otro orden de cosas, recibió la aprobación unánime el proyecto que adhiere a la provincia de La Pampa a las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nº 27.736, que busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las mujeres a través de medios digitales.

PEDIDOS DE INFORMES

Por otro lado, se aprobaron unánimemente los proyectos unificados que solicitan al Poder Ejecutivo provincial un informe sobre la elaboración del Índice de Vulnerabilidad Social Provincial (IVS), la iniciativa que solicita al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la modificación de la terminología «Pornografía Infantil» y «Prostitución Infantil» en referencia a las niñas, niños y adolescentes fue aprobada por unanimidad; y la solicitud al Poder Ejecutivo un informe sobre las medidas adoptadas para evitar la violencia y maltrato laboral en el Establecimiento Asistencial «Juan Facca» de General Manuel J. Campos.

Más adelante, fue aprobada unánimemente la iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo informar sobre la ejecución del ex Programa Potenciar Trabajo y las políticas de asistencia alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en nuestra provincia. La diputada Celeste Rivas manifestó que » la información que nos llegue nos permitirá entender de mejor manera el uso de los fondos de estos programas».

Haciendo la aclaración de que «estamos muy orgullosos de la gestión del Ministerio de Desarrollo Nacional en el periodo 2023, y no así de la actual gestión, que no distribuyó los alimentos y mantuvo a la gente tomando mate cocido», la diputada Patricia George adelantó el acompañamiento del bloque FreJuPa a ese pedido de informes.

PEDIDOS DE INFORMES I

Otros pedidos de informe que se aprobó en forma unánime fueron los que relacionados a los protocolos adoptados en los casos de supuesto maltrato infantil en pacientes de Salud Pública. E igual aprobación obtuvo la solicitud de que el Ministerio de Salud restablecer el servicio de salud en la posta sanitaria de Chamaicó y le pedido a los legisladores nacionales por La Pampa el urgente tratamiento del proyecto de ley referido a la Regulación del Ejercicio de la Actividad de Acompañantes Terapéuticos.

La resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo un informe sobre la actualización del estudio «Informe Preliminar. Estudio sobre Salud Pública, Consumo de Sustancias y Representaciones Sociales» fue aprobada unánimemente, lo mismo que el pedido a los legisladores y legisladoras nacionales por La Pampa que arbitren las acciones legislativas correspondientes para la finalización de la reglamentación de la Ley N° 27.043 fue aprobada por unanimidad.

Tras una emotiva fundamentación de la diputada Silvia Larreta, legisladores y legisladoras aprobaron en forma unánime la declaración de Interés Legislativo al Programa de Educación Vial Parque Vial Itinerante “Sacha Viguera», implementado en todo el país y desarrollado por la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa. «Cada uno tenemos que hacernos responsable de nuestra actuar… pero es muy valioso el objetivo de este programa que es promover una nueva cultura vial, con estrategias de prevención, políticas de precaución y normas legales pertinentes, a través de la socialización de conocimientos, destrezas, habilidades, hábitos, valores y actitudes al respecto» manifestó Larreta.