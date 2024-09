Docentes autoconvocados en Castex: Reclamos a Utelpa, Provincia y Nación

En el marco de la conmemoración del “Día del Maestro”, docentes autoconvocados se concentraron en 21 localidades pampeanas, y criticaron al gremio Utelpa y al Gobierno Provincial y reclamaron una “verdadera y urgente recomposición salarial”. Y alzaron sus cuestionamientos para el Gobierno Nacional al que exigieron “el restablecimiento del FONID”.

En Eduardo Castex, la concentración se realizó en la plaza General San Martín. “Hoy no es un día de festejo, este 11 se septiembre, se reflexiona sobre la precariedad que nos atraviesa. Necesitamos un aumento salarial urgente que supere, o en el peor de los casos, que iguale la inflación real”, expresaron.

Según revelaron los organizadores, hubo 21 actos en otras tantas localidades. Hubo concentraciones en Santa Rosa, General Pico, Victorica, Santa Isabel, Catriló, Ingeniero Luiggi, Macachín, Eduardo Castex, La Adela y Parera, entre otras.

EL DOCUMENTO