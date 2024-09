Multimillonario interesado en invertir en Estudiantes de La Plata

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, reveló que el magante estadounidense Foster Gillett está dispuesto a invertir en la institución deportiva de la provincia de Buenos Aires.

En la reunión de comisión directiva, Verón explicó que Gillett desembarcará en el fútbol platense con el rol de gerenciador de la institución, su tarea sería financiar los diversos proyectos deportivos del club.

Según el diario El Día de La Plata, el multimillonario norteamericano está interesado en recibir un porcentaje por las futuras ventas de los futbolistas del Pincha. Sin embargo, el magnate aclaró que su interés no está ligado al "dinero".

Además, llegó con la promesa de terminar el estadio “Uno” de La Plata, impulsar la modernización del futbol femenino del club y la colaboración en el armado de los planteles de categorías inferiores y profesionales.

“Acá nadie dice que un privado va a cerrar el club y va a dejar solo el fútbol. Es muy sesgado, te hacen ver lo malo. Estamos en eso de que el Estado te tiene que ayudar a crecer, en el club pasa lo mismo, vos le pedís que el club haga todo y no lo puede hacer”, opinó Juan Sebastián Verón sobre las inversiones privadas en los clubes argentinos.

En caso de que se concrete la llegada del magnate al fútbol argentino, Estudiantes se transformaría en el primer club de la nación que aplicaría un modelo de gestión mixto (el ingreso del club y la inversión de un privado).

¿Quién es Foster Gillett?

Foster es el hijo del empresario George Gillett, quien se dedicó a los negocios en la comunicación y los deportes.

En sus inicios en las inversiones deportivas, George (su padre) compró a un reconocido equipo de entretenimiento de basquetbol, los Harlem Globetrotters.

En el 2007, Gillett y Tom Hicks se convirtieron en los dueños del Liverpool Football Club de Inglaterra. Un momento crucial para que Foster arranque en los negocios deportivos, ese año, fue asignado en el cargo de director.

En el 2010, los Gilletts le vendieron las acciones de la institución deportiva al Fenway Sports Group.

“Mi primer recuerdo del fútbol argentino es el de un joven Javier Mascherano cuando jugaba para Liverpool, el equipo de mi familia “, reveló el empresario Foster Gillett sobre su etapa como directivo del Liverpool de Inglaterra.

Años más tarde, el multimillonario continuó en el sector financiero del fútbol europeo, se lo vinculó con el gerenciamiento del Derby Country, un club que estuvo situado en las categorías de ascenso de Inglaterra.